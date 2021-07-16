CHP'li İBB vatandaşın ekmeğine göz dikti! Ekmeğe yüzde 25 zam...

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamlara doymuyor. CHP'li İBB son olarak Halk Ekmek'te satılan ekmeğe yüzde 25 zam yaptı.





EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

EYLÜL AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI



FIRINCILAR DA ZAM TEKLİFİNE HAZIRLANIYOR

Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesine göre, 1 liraya satılan normal ekmek 1.25 liradan satılacak.Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.Öte yandan İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'nda ekmeğin fiyatına zam talep edeceklerini açıkladı.İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi.