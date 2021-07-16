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CHP'li İBB vatandaşın ekmeğine göz dikti! Ekmeğe yüzde 25 zam...

CHP'li İBB vatandaşın ekmeğine göz dikti! Ekmeğe yüzde 25 zam...

CHP'li mamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına geldiğinden beri zam üstüne zam getiriyor. Son olarak, Halk Ekmek büfelerinde satılan ekmeğe CHP'li İBB tarafından yüzde 25 zam yapıldı. Halk Ekmek'te satılan ekmeğin şu anki fiyatı 1.25 oldu.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 16:29
CHP'li İBB vatandaşın ekmeğine göz dikti! Ekmeğe yüzde 25 zam...

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamlara doymuyor. CHP'li İBB son olarak Halk Ekmek'te satılan ekmeğe yüzde 25 zam yaptı.

EKMEK FİYATLARI NE KADAR?


Yarından itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesine göre, 1 liraya satılan normal ekmek 1.25 liradan satılacak.

EYLÜL AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

Halk Ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar yüzde 33 artmıştı.


FIRINCILAR DA ZAM TEKLİFİNE HAZIRLANIYOR


Öte yandan İstanbul'daki fırıncılar da ağustosun ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'nda ekmeğin fiyatına zam talep edeceklerini açıkladı.

İTO 12 No'lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2.5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi.

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