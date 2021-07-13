Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki!

Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.



Yunanistan'ın skandal hareketine tepki gecikmedi.



CENTİLMENLİK VE İYİ NİYETTEN UZAKTIR!



Dışileri Bakanlığı da Galatasaray'a yapılan muamele hakkında yazılı açıklama yaptı.



Yunanistan'ın uygulamasının centilmenlik ve iyi niyetten uzak olduğunun vurgulandığı açıklamada şöyle denildi:



"Kafilemizin yaptırdığı ve sonuçları negatif olan PCR testlerinin geçerli sayılmaması ve tüm takımın yeniden test yaptırmasının istenmesi centilmenlik ve iyi niyetten uzaktır.



Bu keyfi yaklaşım ve kötü muamele üzerine takımımız, haklı olarak Yunanistan’a giriş yapmadan ülkemize geri dönmüştür.



Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir."