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Ekonomi
TÜİK beklenen veriyi açıkladı! İşte Mayıs ayı işsizlik oranları..

TÜİK beklenen veriyi açıkladı! İşte Mayıs ayı işsizlik oranları..

TÜİK yaptığı son dakika açıklaması ile Türkiye'deki Mayıs ayı işsizlik rakamlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre işsizlik mayısta 0,6 puan azalarak yüzde 13,2 oldu.

Ekonomi / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:04
TÜİK beklenen veriyi açıkladı! İşte Mayıs ayı işsizlik oranları..

TÜİK beklenen işsizlik oranlarını açıkladı. Mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıklayan TÜİK'in  Mayıs ayı verilerine göre işsizlik oranlarında bir düşüş gözlendi. 


TÜİK'in açıklamasına göre Türkiye'de işsizlik oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,6 puan azalışla yüzde 13,2 oldu.

Üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan işgücü istatistikleri, 2021 yılından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiye metaveriden ulaşılabilir.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %13,2 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ


Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile %13,2 seviyesinde gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %43,8 OLDU


İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %43,8 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %50,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 481 bin kişi azalarak 32 milyon 81 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puanlık azalış ile %50,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Mayıs 2021

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %24,0, İSTİHDAM ORANI %31,9 OLDU


15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 2 puanlık azalışla %24,0, istihdam oranı 0,1 puanlık artışla %31,9 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak %41,9 seviyesinde gerçekleşti.


Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15-24 yaş, (%), Mayıs 2021

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN %55,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI


Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 312 bin kişi, sanayi sektöründe 57 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 24 bin kişi, hizmet sektöründe 129 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,9'u tarım, %21,3'ü sanayi, %6,6'sı inşaat, %55,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.


MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %27,2 OLDU


Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak %27,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %21,7 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mayıs 2019-Mayıs 2021

İŞSİZLİK ORANI %12,4, İSTİHDAM ORANI %43,8 OLDU


İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalarak %12,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 250 bin kişi artarak 3 milyon 942 bin kişi olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,8 puan artarak %43,8 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 246 bin kişi artarak 27 milyon 841 bin kişi oldu.

İşgücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puan artarak %50,0 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 496 bin kişi artarak 31 milyon 783 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %15,6 OLDU

Mayıs ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak %27,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,6 puan azalarak %15,6 oldu.

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