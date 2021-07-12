Kilisenin üzerine çıkıp oynamışlardı! 3 kişi gözaltında

Gece saatlerinde yaşanan ve sosyal medyaya düşen bu görüntüler büyük tepkiye neden oldu. Manzara tam anlamıyla 'Bu kadarına da pes!' dedirtti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nde gece saatleri kilisenin kapısının üzerine çıkarak çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadıkları iddia edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkan 3 kişi Polis merkezinde işlemleri tamamlandıktan sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.



Başlatılan soruşturma kapsamında kilisenin tepesine çıkarak çalan müzikle dans eden 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Gece saatleri meydana gelen olay sosyal medyada büyük tepki çekerken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüntülerle ilgili 'Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz.' açıklamasında bulunmuştu.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI



Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önündeki meydanda toplanan grup çalan müzikle eğlenmeye başlarken 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.



SON DAKİKA: 3 KİŞİ GÖZALTINDA



Son dakika bilgisine göre sosyal medyada 'pes' dedirten bu görüntülerden sonra konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında 3 kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



'BU SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ'



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise konuyla ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.' ifadelerini kullandı.



SOYLU: 5.30'DA GÖZALTINA ALINDILAR



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da çirkin hadise hakkında 'Kadıköy'de Ermeni Kilisesi'ne yapılan saygısızlıkla ilgili Kilise Vakfı YK Başkanı Arman Bükücüyan Beyefendi ile görüşerek üzüntülerimi dile getirdim. Kiliseye saygısızlığı yapan zanlılar, sabah 5.30'da İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı, hukuk süreci devam ediyor.' açıklamasında bulundu.



ALTUN: MABEDLER KUTSALDIR, DOKUNULMAZDIR



İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabedler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir.' ifadelerini kullandı.



GÜL: KINIYORUM



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul'daki Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınadığını bildirdi.



Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyorum. Kutsallara saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hangi inancın olursa olsun mabetleri, kutsalları saygıyla korumak ve yaşatmak ortak hassasiyetimizdir.' ifadelerine yer verdi.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul Valiliği, Surp Takavor Kilisesi'ne giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilen 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, '11.07.2021 Pazar günü saat: 00.55 sıralarında Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanında, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergiledikleri tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö. F.A ile aracın sahibi O.Y adlı şahıslar 12.07.2021 günü ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz' denildi.



KALIN: HUKUKEN GEREĞİ YAPILACAKTIR



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadığını bildirdi.



Kalın, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Kutsala hürmet etmeyene hürmet edilmez. Bu çirkin fiile karşı hukuken gereği yapılacaktır.' ifadesini kullandı.



3 KİŞİ EV HAPSİ İSTEMİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ



Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkılarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye gönderilen 3 şüpheli, adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.



Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.



Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Y.E.U ve Ö.F.A. ile aracın sahibi O.Y.'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.



Burada savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, adli kontrol altına alınmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



3 kişiden 2'sine ev hapsi kararı verildi.

