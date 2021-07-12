İngiliz Yazar Başkan Erdoğan'a oynanan oyunu deşifre etti!

Dış güçlerin gözü her zamanki gibi Türkiye'nin başarılarında. Türkiye özellikle savunma sanayide ilerledikçe rakip ülkelerin gözü korkmaya başladı. Son olarak, 'Türk Demokrası Projesi' adı altındaki prpvokasyonun ardındaki gerçek de dış güçlerin Erdoğan'a oynadığı oyunu adeta gözler önüne serdi.



12 yıl boyunca Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemelerinde avukat olarak çalışan Alexander Mercouris, insan hakları ve anayasa hukuku alanlarında uzman bir yazar. Yazar aynı zamanda Rusya ve Ukrayna üzerine de çalışmalar yapıyor.



Kendi Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Mercouris, konuşmasına bu projenin Neoconlar tarafından geliştirildiğini ve John Bolton'un bu projede bir deha olarak görüldüğünü söyleyerek başladı. Mercouris, bunun kesinlikle bir demokrasi projesi olmadığını ifade etti. Mercouris, Bolton ekibinin ülkeleri yeniden inşa etmek istediğini ve bunu kabul etmeyen ülkelerin de yıkıma uğratıldığını belirtti. Neoconların bu yıkımı sağlayabilmek için birçok gruba destek olduğunu belirten Mercouris, Türkiye'de gerçekleşen sokak protestolarına da sponsorluk yapıldığını vurguladı.



'DAHA ÖNCE RAHATSIZ OLMUYORLARDI'

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Mercouris, NATO üyesi Türkiye ve ABD'nin ilişkilerinin düşmanca olduğunu, Asya, Orta Doğu, Doğu Akdeniz politikaları ile Rusya'dan silah alışverişi konularının Türkiye'yi Neoconların hedefi yaptığını ifade etti. Bu sebeple Neoconların, 'Klasikleşmiş ifadelerle Türk devletini baskıcı ve demokrasi karşıyı göstermeye çalıştığını' söyleyen Mercouris, 'Türkiye 1920'den bu yana zaman zaman demokrasiden uzaklaştı ve bir NATO üyesi olmasına rağmen bu durum Neoconları rahatsız etmedi. Ancak şimdi Erdoğan'ı yıkmak ve Türkiye'yi parçalamak istiyorlar' dedi.Mercouris'e göre Neoconlar; Ukrayna üzerinden hareket etmeye çalıştı ama Rusya buna çok hızlı bir yanıt verdi. O yüzden Bolton ekibi de zaman kaybetmeden Türkiye'ye yöneldi ve Türkiye Demokrasi Projesi'ni başlattı. Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Mercouris, Türkiye'de bir kriz çıktığı takdirde bu krizin Orta Asya, Batı Asya, Doğu Akdeniz, Avrupa ve hatta ABD'ye ulaşacağını, ancak söz konusu ekibin bunu önemsemediğini, tek isteklerinin burada bir kaos yaratarak Erdoğan'ı yıkmak olduğunu belirtti.Darbe girişimi esnasında ABD'nin ve haliyle Neoconların ne yaptığının Türkiye tarafından tam olarak okunmadığını ifade eden Mercouris, 'Türkiye İkinci Dünya Savaşının sonundan bu yana en büyük tehlike ile karşı karşıya. Etrafınıza bakın ve yaptıkları (ABD) tahribatı görün. Irak'ta, Libya'da, Afganistan'da olanları ülkenizde görmek ister misiniz? Erdoğan'ın destekçileri ve Erdoğan'ı eleştirenlerin bunu anlaması lazım' dedi.Mercouris, tüm Neoconların Türkiye'ye karşı birleştiğini ve büyük bir propagandanın başlayacağını ifade etti. Türkiye'de etnik ve mezhepsel kimlik üzerinden siyaset yapılacağını, tüm Batı medyasının Türkiye aleyhinde konuşacağını belirten Mercouris, 'Eğer Neoconların başarısına yarayacaksa cihatçı terör örgütlerinin dahi iyi gösterilebileceğini' söyledi. Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye göre çok daha büyük ölçekte bir ülke olduğunu ifade eden Mercouris, 'Türkiye'de Erdoğan'a olan destek pekişecek ve insanlar diyecek ki; Irak'ta olanları gördük, Libya'da olanları gördük, Afganistan'da olanları gördük aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz' vurgusu yaptı.