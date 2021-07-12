Kişilerin çevresel ya da bireysel olarak algıladığı herhangi bir tehdit bireyde strese sebep olabilmektedir. Günlük hayatta herkesin stresle karşılaşıyor olması normal olsa da aşırı stres insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen stres neden olur? Aşırı stres belirtileri nelerdir?





Aşırı Stres Neden Olur?



Aşırı Stres Belirtileri Nelerdir?



Stresten Kurtulma Yolları Nelerdir?



Stresi Azaltan Yiyecekler Nelerdir?

• Sevilen bir kişinin ölümü,• Önemli bir işi kaybetmek,• Evlilik sonrasında hissedilen büyük sorumululuk,• Finansal problemler,• Maddi sıkıntılar ve borçlanma durumu,• Yeni bir ortama girmek veya yeni bir eve taşınmak,• Kronik hastalıklarla karşı karşıya kalmak,• Aile baskısı görmek ve çevre baskısıyla karşılaşmak,• Yoğun baskı hissetmek ve sorumluluklarda ani artış,• Kadınlarda hamilelik süreci,• Karamsar ruh haline sahip olmak ve depresyon,• Doğal afet gibi büyük sarsıcı olaylarla karşılaşmak,• Katı düşüncelere sahip olmak,• Yaşı bir aile üyesinin sorumluluğuna sahip olmak,arasında yer almaktadır. Bu gibi belirtilerin kişide mevcut olması durumunda aşırı stresin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu sebeple çeşitli faktörler altında kalan kişilerin aşırı stres yaşaması durumunda bu faktörleri ortadan kaldırması gerekmektedir. Faktörlerin ortadan kaldırılmaması ya da kaldırılmakta zorlanması durumunda ise psikolojik destek alınmalıdır.Aşırı stres yaşanmasıyla birlikte pek çok belirti meydana gelmektedir. Aşırı stres belirtileri bilinmesi durumunda aşırı strese yol açan faktörler ve aşırı stresten kurtulma yolları kolaylıkla belirlenebilir. Bu durumda aşırı stres belirtilerinin ve stresten kurtulma yollarının aktif olarak bilinmesi son derece önemlidir. Peki,• Kusma,• İştahsızlık,• Süregelen baş ağrısı,• Yüksek tansiyon,• Kalp krizi ve ataklar,• Çene kasılması yaşanması,• Uyku düzensizliği,• Kabızlık ve ishal,• Diş sıkma ve gıcırdatma,• Aşırı yorgunluk,arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda bireyin bir süre kendine izin vermesi ve dinlenmesi son derece önemlidir. Peki,Stresten kurtulmak kimi insanlar için oldukça kolayken kimi insanlar içinse oldukça zorlu bir süreç gerektirmektedir. Bu sebeple stres ile karşı karşıya kalan kişilerin sıklıklasorusunu sorduğu görülüyor. Alanında uzman doktor ve psikologların görüşleri doğrultusunda• Olaylar karşısında yüksek tepkiler vermek yerine sakin kalmaya çalışmak,• Olumsuz düşüncelere kapılış gerçekleştiğinde olumlu düşünmeye çalışmak,• Sorunları çözmek için çabalamak,• Stresli bir durumla karşılaşıldığında bireyin kendini rahat hissedeceği alanlara gitmesi,• Düzenli egzersiz yapmak,• Sorumlulukların altında ezilmemek için kendinize zaman ayırmak,Stresten kurtulma yolları nelerdir? sorusunun cevabıdır. Stresten kurtulmak isteyen kişiler bu yöntemleri uygulayarak stres seviyesini düşürebilir ya da stres faktörünü en aza indirgeyebilir.• Yaban mersini• Avokado,• Badem,• Muz,• Portakal,• Koyu yeşil yapraklı bitkiler,• Somon,• Omega-3,• Böğürtlen,olarak belirtilmektedir. Alanında uzman doktorlar aşırı stres yaşanması durumunda stresi azaltan yiyecekler tüketilerek stresin kontrol altına alınabileceğini belirtmektedir.görülmesi durumunda ise stresten kurtulma yolları oldukça etkili yöntemler arasında yer almaktadır.