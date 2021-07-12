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Aşırı Stres Neden Olur? Aşırı Stres Belirtileri Nelerdir? Stresten Kurtulma Yolları

Aşırı Stres Neden Olur? Aşırı Stres Belirtileri Nelerdir? Stresten Kurtulma Yolları

Aşırı stres, hayatın pek çok döneminde bireylerin karşılaştığı problemler arasında yer almaktadır. Çeşitli faktörlerin tehdidi sonrasında ortaya çıkan aşırı stres, bireyin çevresel faktörlere fiziksel ya da duygusal olarak başa çıkamaması durumudur. Peki, aşırı stres neden olur? Aşırı stresten kurtulma yolları nelerdir?

Güncel / 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:16
Aşırı Stres Neden Olur? Aşırı Stres Belirtileri Nelerdir? Stresten Kurtulma Yolları

Kişilerin çevresel ya da bireysel olarak algıladığı herhangi bir tehdit bireyde strese sebep olabilmektedir. Günlük hayatta herkesin stresle karşılaşıyor olması normal olsa da aşırı stres insan hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. İnsan hayatını olumsuz yönde etkileyen stres neden olur? Aşırı stres belirtileri nelerdir?


Aşırı Stres Neden Olur?


• Sevilen bir kişinin ölümü,

• Önemli bir işi kaybetmek,

• Evlilik sonrasında hissedilen büyük sorumululuk,

• Finansal problemler,

• Maddi sıkıntılar ve borçlanma durumu,

• Yeni bir ortama girmek veya yeni bir eve taşınmak,

• Kronik hastalıklarla karşı karşıya kalmak,

• Aile baskısı görmek ve çevre baskısıyla karşılaşmak,

• Yoğun baskı hissetmek ve sorumluluklarda ani artış,

• Kadınlarda hamilelik süreci,

• Karamsar ruh haline sahip olmak ve depresyon,

• Doğal afet gibi büyük sarsıcı olaylarla karşılaşmak,

• Katı düşüncelere sahip olmak,

• Yaşı bir aile üyesinin sorumluluğuna sahip olmak,

Aşırı stresin nedenleri arasında yer almaktadır. Bu gibi belirtilerin kişide mevcut olması durumunda aşırı stresin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu sebeple çeşitli faktörler altında kalan kişilerin aşırı stres yaşaması durumunda bu faktörleri ortadan kaldırması gerekmektedir. Faktörlerin ortadan kaldırılmaması ya da kaldırılmakta zorlanması durumunda ise psikolojik destek alınmalıdır.



Aşırı Stres Belirtileri Nelerdir?


Aşırı stres yaşanmasıyla birlikte pek çok belirti meydana gelmektedir. Aşırı stres belirtileri bilinmesi durumunda aşırı strese yol açan faktörler ve aşırı stresten kurtulma yolları kolaylıkla belirlenebilir. Bu durumda aşırı stres belirtilerinin ve stresten kurtulma yollarının aktif olarak bilinmesi son derece önemlidir. Peki, aşırı stres belirtileri nelerdir?

• Kusma,

• İştahsızlık,

• Süregelen baş ağrısı,

• Yüksek tansiyon,

• Kalp krizi ve ataklar,

• Çene kasılması yaşanması,

• Uyku düzensizliği,

• Kabızlık ve ishal,

• Diş sıkma ve gıcırdatma,

• Aşırı yorgunluk,

Aşırı stres belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda bireyin bir süre kendine izin vermesi ve dinlenmesi son derece önemlidir. Peki, stresten kurtulma yolları nelerdir?


Stresten Kurtulma Yolları Nelerdir?


Stresten kurtulmak kimi insanlar için oldukça kolayken kimi insanlar içinse oldukça zorlu bir süreç gerektirmektedir. Bu sebeple stres ile karşı karşıya kalan kişilerin sıklıkla stresten kurtulma yolları nelerdir? sorusunu sorduğu görülüyor. Alanında uzman doktor ve psikologların görüşleri doğrultusunda stresten kurtulma yolları;

• Olaylar karşısında yüksek tepkiler vermek yerine sakin kalmaya çalışmak,

• Olumsuz düşüncelere kapılış gerçekleştiğinde olumlu düşünmeye çalışmak,

• Sorunları çözmek için çabalamak,

• Stresli bir durumla karşılaşıldığında bireyin kendini rahat hissedeceği alanlara gitmesi,

• Düzenli egzersiz yapmak,

• Sorumlulukların altında ezilmemek için kendinize zaman ayırmak,

Stresten kurtulma yolları nelerdir? sorusunun cevabıdır. Stresten kurtulmak isteyen kişiler bu yöntemleri uygulayarak stres seviyesini düşürebilir ya da stres faktörünü en aza indirgeyebilir.

Stresi Azaltan Yiyecekler Nelerdir?


• Yaban mersini
,
• Avokado,

• Badem,

• Muz,

• Portakal,

• Koyu yeşil yapraklı bitkiler,

• Somon,

• Omega-3,

• Böğürtlen,

Stresi azaltan yiyecekler olarak belirtilmektedir. Alanında uzman doktorlar aşırı stres yaşanması durumunda stresi azaltan yiyecekler tüketilerek stresin kontrol altına alınabileceğini belirtmektedir.



Aşırı stres belirtileri görülmesi durumunda ise stresten kurtulma yolları oldukça etkili yöntemler arasında yer almaktadır.

Stres Neden Olur?sAşırı Stres Belirtileri Nelerdir?Stres Belirtileri Nelerdir?Stresi Azaltan Yiyecekler Nelerdir?


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