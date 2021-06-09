Epilepsi Nedir? Epilepsi Hastalarına Müjde!

Kronik bir hastalık olan epilepsinin birbirinden farklı pek çok sebebi vardır. Beynin belirli bir kısmında anormal elektrik sinyallerinin yollanmasıyla birlikte ortaya çıkan sara hastalığı günümüzde pek çok kişide görülmektedir. Doğum sırasında ya da doğumdan sonra ani beyin hasarının yaşanması durumunda sara hastalığı ile karşılaşılabilir.
Epilepsi Nasıl Geçer?
Epilepsi hastalığı tedavisi
kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Bu sebeple epilepsi nasıl geçer?
sorusunun cevabı da kesin bir şekilde verilememektedir. Epilepsi hastalığı tedavisinde çoğunlukla anti-epileptik ilaç kullanımı gerçekleştirilir. Hastalığın seviyesine göre ilaçların dozunda azalış ve artış olabilirken dikkat edilmesi gereken en önemli detay düzenli ilaç kullanımıdır.
Epilepsinin Nedenleri Nelerdir?Epilepsinin nedenleri nelerdir?
Sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Epilepsi, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Çoğunlukla çocukluk döneminden kaynaklanan bu sebeplerin ilerleyen yaşlarda ortadan kaldırılmasıyla birlikte epilepsi şiddetinin seviyesinde azalma görülebilir.
Epilepsi nedenleri nelerdir?
•Anne karnında yaşanan enfeksiyonlar
•Doğum sırasında beynin oksijensiz kalması
•Kafa travması
•Tümör
•Gelişimsel beyin malformasyonu
•Menenjit
Epilepsi Nöbeti Nedir?
Beyin hücrelerindeki anormal elektrik aktivitesi sebebiyle oluşan epilepsi sürecinde kişinin verdiği tepkilere epilepsi nöbeti
adı verilmektedir. Epilepsi nöbeti nedir?
sorusunun sorulması üzerinde alanında uzman doktorlar ani ve kontrolsüz elektriklenme ile birlikte ortaya çıkan tepkiler epilepsi nöbeti
denir açıklaması gerçekleştirmiştir.
Epilepsi Belirtileri Nelerdir?
Epilepsi, beyinde meydana gelen fonksiyon bozuklukları sebebiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Beynin etkilenen bölgesinin çeşitlilik göstermesi sebebiyle Epilepsi belirtileri de kişiden kişiye göre değişmektedir. Peki, Epilepsi belirtileri nelerdir?
•Kol ve bacakta kontrol edilemeyen sallantı
•Şuur kaybı yaşanması
•Hızlı baş sallama hareketleri
•Kısa süreli yanıtsızlık ve konuşmama
•Uzun süre sabit bir noktaya odaklanmak
•Hızlı göz kırpma hareketleri
• Vücutta ani kasılmalar yaşanması
En yaygın Epilepsi belirtileri
arasında yer almaktadır.
Epilepsi Hastalığı Genetik mi?
Epilepsi hastalarının en çok endişe ettiği konulardan birisi de epilepsi hastalığı genetik mi
konusudur. Özellikle aile kuracak kişilerin çocuklarında da epilepsi riskinin olup olmayacağını öğrenek adına bu soruyu sordukları bilinmektedir. Alanında uzman doktorlar epilepsinin genetik olmadığını belirtmektedir. Ailesinde epilepsi hastalığına sahip olan bireylerin bulunması çocuklarda da epilepsinin olabileceğini gösterir ancak bu durumun kesinliği yoktur.
Epilepsi Hastalığı Kalıcı mıdır?
Günümüzde sara hastalığı genel olarak %70-%80 oranında tedavi edilebilmektedir. İlaç kullanımı ve çeşitli doktor kontrolleri sonrasında iyileşme oranının %90 oranına çıkabileceği belirtilmiştir. Alanında uzman doktorlar hastaların %20 kadarında yüksek doz ilaç kullanımının gerekebileceğini söylemektedir.
Sara Hastalığı Ölümcül müdür?
Sara hastası çocuğa sahip olanların genellikle en sık sorduğu soru sara hastalığı ölümcül müdür?
Sorusudur. Alanında uzman doktorlar sara hastalığının ‘doğru müdahale' edildiği sürece ölümcül bir hastalık olmadığını belirtmektedir.
İdrisoğlu sara hastalığı hakkında; ‘Kriz esnasında doğru müdahale edilirse hiçbir sorun çıkmaz. Epileptik olan insanlar evlenebilir, kadınlar çocuk doğurabilir. Günlük yaşamı etkileyen o kadar korkunç bir hastalık değil, tedavisi var.' Cümlelerini kurarak sara hastalığının ölümcül olmadığını söylemiştir.
Epilepsi Nöbeti Öncesi Belirtiler Nelerdir?
Epilepsi nöbet önce belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir. Epilepsi seviyesi
bu durumda büyük önem taşırken kişinin epilepsi tedavi görmesi de nöbet öncesi belirtileri etkileyebilmektedir. Epilepsi nöbeti öncesi belirtiler i
se nöbetin beynin küçük bir bölgesinde başlamasıyla yakından alakalıdır. Kişinin nöbet başlangıcında yaşadığı bu nöbet öncesi belirtilere ‘'aura'' adı verilir.
Epilepsi Nöbeti Öncesi Belirtiler;
•Uyuşma
•Görme ve duyma bozuklukları
•Hoş olmayan koku alımı
•Mide bulantısı
•Midede baskı hissi
•Ani korku
Epilepsiyi Tetikleyen Şeyler Nelerdir?
Epilepsi hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan birisi de epilepsiyi tetikleyen şeylerden
uzak durmaktır. Bu unsurlardan uzak durulması epilepsi tedavi sürecinin hızlanmasını sağlarken aynı zamanda bireyin daha rahat bir yaşam geçirmesine yardımcı olur. Peki, epilepsiyi tetikleyen şeyler nelerdir?
•Beyin tümörü
•Ani kazalar
•Enfeksiyon
•Aşırı alkol tüketimi
•Uzun süreli uykusuzluk
•Yoğun stres ve baskı altında kalmak
•Santral sinir sistemi enfeksiyonları
•Doğum öncesi ve sonrasında yaşanan enfeksiyonlar
•Doğum travmaları
•Beynin oksijensiz kalması
Epilepsi tanısı
koyulurken hastanın verdiği bilgiler tedavi süreci adına oldukça önemlidir. Bu sebeple epilepsi belirtilerinin gözlemlenmesinin ardından mutlaka doktor kontrolünden geçilmelidir.