Epilepsi Nedir? Epilepsi Hastalarına Müjde!

Kronik bir hastalık olan epilepsinin birbirinden farklı pek çok sebebi vardır. Beynin belirli bir kısmında anormal elektrik sinyallerinin yollanmasıyla birlikte ortaya çıkan sara hastalığı günümüzde pek çok kişide görülmektedir. Doğum sırasında ya da doğumdan sonra ani beyin hasarının yaşanması durumunda sara hastalığı ile karşılaşılabilir.





Epilepsi Nasıl Geçer?



Epilepsinin Nedenleri Nelerdir?



Epilepsi nedenleri nelerdir?



Epilepsi Nöbeti Nedir?



Epilepsi Belirtileri Nelerdir?



Epilepsi Hastalığı Genetik mi?



Epilepsi Hastalığı Kalıcı mıdır?



Sara Hastalığı Ölümcül müdür?



Epilepsi Nöbeti Öncesi Belirtiler Nelerdir?



Epilepsiyi Tetikleyen Şeyler Nelerdir?



kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir. Bu sebeplesorusunun cevabı da kesin bir şekilde verilememektedir. Epilepsi hastalığı tedavisinde çoğunlukla anti-epileptik ilaç kullanımı gerçekleştirilir. Hastalığın seviyesine göre ilaçların dozunda azalış ve artış olabilirken dikkat edilmesi gereken en önemli detay düzenli ilaç kullanımıdır.Sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Epilepsi, birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkar. Çoğunlukla çocukluk döneminden kaynaklanan bu sebeplerin ilerleyen yaşlarda ortadan kaldırılmasıyla birlikte epilepsi şiddetinin seviyesinde azalma görülebilir.•Anne karnında yaşanan enfeksiyonlar•Doğum sırasında beynin oksijensiz kalması•Kafa travması•Tümör•Gelişimsel beyin malformasyonu•MenenjitBeyin hücrelerindeki anormal elektrik aktivitesi sebebiyle oluşan epilepsi sürecinde kişinin verdiği tepkilereadı verilmektedir.sorusunun sorulması üzerinde alanında uzman doktorlar ani ve kontrolsüz elektriklenme ile birlikte ortaya çıkan tepkilerdenir açıklaması gerçekleştirmiştir.Epilepsi, beyinde meydana gelen fonksiyon bozuklukları sebebiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Beynin etkilenen bölgesinin çeşitlilik göstermesi sebebiyle Epilepsi belirtileri de kişiden kişiye göre değişmektedir. Peki,•Kol ve bacakta kontrol edilemeyen sallantı•Şuur kaybı yaşanması•Hızlı baş sallama hareketleri•Kısa süreli yanıtsızlık ve konuşmama•Uzun süre sabit bir noktaya odaklanmak•Hızlı göz kırpma hareketleri• Vücutta ani kasılmalar yaşanmasıEn yaygınarasında yer almaktadır.Epilepsi hastalarının en çok endişe ettiği konulardan birisi dekonusudur. Özellikle aile kuracak kişilerin çocuklarında da epilepsi riskinin olup olmayacağını öğrenek adına bu soruyu sordukları bilinmektedir. Alanında uzman doktorlar epilepsinin genetik olmadığını belirtmektedir. Ailesinde epilepsi hastalığına sahip olan bireylerin bulunması çocuklarda da epilepsinin olabileceğini gösterir ancak bu durumun kesinliği yoktur.Günümüzde sara hastalığı genel olarak %70-%80 oranında tedavi edilebilmektedir. İlaç kullanımı ve çeşitli doktor kontrolleri sonrasında iyileşme oranının %90 oranına çıkabileceği belirtilmiştir. Alanında uzman doktorlar hastaların %20 kadarında yüksek doz ilaç kullanımının gerekebileceğini söylemektedir.Sara hastası çocuğa sahip olanların genellikle en sık sorduğu soruSorusudur. Alanında uzman doktorlar sara hastalığının ‘doğru müdahale' edildiği sürece ölümcül bir hastalık olmadığını belirtmektedir.İdrisoğlu sara hastalığı hakkında; ‘Kriz esnasında doğru müdahale edilirse hiçbir sorun çıkmaz. Epileptik olan insanlar evlenebilir, kadınlar çocuk doğurabilir. Günlük yaşamı etkileyen o kadar korkunç bir hastalık değil, tedavisi var.' Cümlelerini kurarak sara hastalığının ölümcül olmadığını söylemiştir.Epilepsi nöbet önce belirtiler kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir.bu durumda büyük önem taşırken kişinin epilepsi tedavi görmesi de nöbet öncesi belirtileri etkileyebilmektedir.se nöbetin beynin küçük bir bölgesinde başlamasıyla yakından alakalıdır. Kişinin nöbet başlangıcında yaşadığı bu nöbet öncesi belirtilere ‘'aura'' adı verilir.Epilepsi Nöbeti Öncesi Belirtiler;•Uyuşma•Görme ve duyma bozuklukları•Hoş olmayan koku alımı•Mide bulantısı•Midede baskı hissi•Ani korkuEpilepsi hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli unsurlardan birisi deuzak durmaktır. Bu unsurlardan uzak durulması epilepsi tedavi sürecinin hızlanmasını sağlarken aynı zamanda bireyin daha rahat bir yaşam geçirmesine yardımcı olur. Peki,•Beyin tümörü•Ani kazalar•Enfeksiyon•Aşırı alkol tüketimi•Uzun süreli uykusuzluk•Yoğun stres ve baskı altında kalmak•Santral sinir sistemi enfeksiyonları•Doğum öncesi ve sonrasında yaşanan enfeksiyonlar•Doğum travmaları•Beynin oksijensiz kalmasıkoyulurken hastanın verdiği bilgiler tedavi süreci adına oldukça önemlidir. Bu sebeple epilepsi belirtilerinin gözlemlenmesinin ardından mutlaka doktor kontrolünden geçilmelidir.