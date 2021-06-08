Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üniversite öğrencilerine aşı müjdesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin" ifadelerine yer vermişti.



"ÜNİVERSİTE NÜFUSUNUN ÇOĞUNLUĞU ÖĞRENCİ"



Koca'nın bu paylaşıma yorum yapan yazar Cem Say, "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" dedi.



"13 EYLÜL'DEN ÖNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ DE AŞILARINI OLACAK"



Say'ın yorumunu cevabsız bırakmayan Bakan Koca, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerine yer verdi.

