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Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehirleri kazandıran ittifakın diyetini ödüyor!

HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de yeniden açılan davaya ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Parti kapatmaya yönelik her eylemi doğru bulmuyoruz" dedi. HDP'yi savunan Kılıçdaroğlu, partinin terör örgütü ile olan bağlantısından hiç bahsetmedi. CHP lideri, HDP'nin sadece farklı düşündüğü için kapatılacağını söyleyerek yeni bir skandala imza attı.

Güncel / 8 Haziran 2021 Salı 14:21
Kemal Kılıçdaroğlu, büyükşehirleri kazandıran ittifakın diyetini ödüyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğ

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak dün AYM'ye gönderildi.

Yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istenen iddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

HDP'YE AÇILAN DAVAYA KARŞI ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun, gündeminde HDP'ye açılan kapatma davası vardı.

Davaya karşı çıkan CHP Genel Başkanı, 'Demokrasinin savunulması gerektiği bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız.' dedi.

'PARTİNİN YÖNETİCİLERİ ELLERİNE SİLAH ALIP ORTALIKTA GEZİYORSA...'

'Şiddet, baskı uyguluyorsa kapatın, eyvallah. Partinin yöneticileri ellerine silah alıp ortalıkta geziyorsa zaten savcı harekete geçer.' diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

'Vatandaş, gider sandıkta istediği partiye oy verir. Bugüne kadar bizim Cumhuriyet tarihi süreci içinde kaç tane parti kapatıldı ve hangi sonuç elde edildi? Hiçbir sonuç elde edilmedi.

'PARTİ KAPATMAYA YÖNELİK HER EYLEMİ DOĞRU BULMUYORUZ'

Düşüncüye ifade etmekten korkmayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman demokrasiyi bu ülkeye gerçek anlamda getirmiş olursunuz. Eğer siyasi partileri düşman olarak görüp, 'siyasi partiyi kapatın kardeşim' diye harekete geçiyorsan orada demokrasi yoktur. Demokrasi bütün partiler için olmalı.

Partiler düşüncelerini açıklar. Hakem halktır. Gider oyunu verir veya vermez. Asıl bunun üzerinde durmak gerekiyor. Parti kapatmaya yönelik her eylemi doğru bulmuyoruz veya partilerin seçime katılmasını engellemeye yönelik hiçbir hareketi doğru bulmuyoruz. Vatandaş gider, oyunu kullanır.

Demokrasi aynı zamanda adaletin kökleştiği bir rejim demektir. Demokrasi aynı zamanda haksızlığa karşı herkesin isyan ettiği bir idaredir. Ben isyan, itiraz ediyorum, düşüncelerimi söylüyorum. İsyan ediyorum derken, tarihteki isyanlar gibi değil. Düşünce olarak isyan ediyorum. Biz bir siyasi partiyi beğenmesek bile onun düşüncelerini açıklamasına ortam yaratmalıyız.'

Kemal Kılıçdaroğlu

 
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