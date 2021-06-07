Şişli Belediyesi’nde neler oluyor? Söz verilen projeler kağıt üzerinde mi kaldı?.

Diğer CHP'li belediyelerde olduğu gibi Şişli Belediye Başkanı da şaşırtmadı. Öyle ki seçim zamanı verilen onlarca sözü gerçekleştirmedi. Yani söz verildi oy alındı sonra seçmen unutuldu.



Meclis üyeleri yaşanan durumu A Haber'e anlattı.



."ŞİŞLİ HALKI ŞAHİTTİR"



İBB AK Parti Meclis Üyesi Avukat Eyüp Çakar: CHP'li belediye başkanı belediye başkan adayı olarak seçimlerden önce 20 ana başlık etrafında alt başlıklarla birlikte yaklaşık 100'e yakın bir takım vaatlerde bulundu bu kentsel dönüşümden ulaşımdan otoparktan temizlik işlerinden sağlık hizmetlerinden çocuklara yönelik hizmetlerden bu türlü vaatleri var. Kuştepe, Mahmut Şevket Paşa, İzzet Paşa mahallelerimiz herhangi bir planlama yönünde kentsel dönüşümün gerçekleşmesi yönünde hiç bir çalışma yapılmadığı Şişli halkı şahittir.





"BIRAKIN ÇALIŞMAYI ÇİVİ SAKILMIYOR"



Şişli Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Kadir Demez: Şişli belediyesi hiçbir şey yapmıyor işin özü o. Faaliyet raporu var ama içinde faaliyet yok. Kentsel dönüşüm diyoruz deprem diyoruz ama hiç bir alanda yapılan bir çalışma yok çözüm yok plan yok.



Bırakın çalışmayı çivi çakılmıyor.



Meclis Üyesi Sinan Şamil Meriç: Sadece bir kere kentsel dönüşüm komisyon toplantısı gerçekleştirdik orada bir takım bilgiler verildi ama o bilgileri aldığımız ile kaldık.



VAATLER UNUTULDU



Mahalle ölçeğinde katılım vadilerden birinin ana başlığı bu Kent Konseyi ve muhtarlar Meclisi adı altında bir alt başlıklarla bir vaadi var. Bu göreve geldiği ilk zamanda Kent Konseyi'nin yapılanmasında Şişli ve Şişli'yi kapsayacak bir yapılanmaya gidilmedi. Vaatlerden bir ana başlıkta kentleşme ve planlama fakat Şişli ilçemizde kentleşme ve planlama yönünden hiçbir çalışma yok. Temiz, rahat, huzurlu bir nefes ana başlığı içinde kent temizliğine yenilikçi çözümler hava kirliliği ile mücadele yeşil binalara destek Şişli'yi yeşertelim ana başlığında bir takım vaatler var fakat biz diyoruz ki Şişli'de yeşil alan kalmadı ki nereye yeşerteceksin?



Vaatlerin çoğu kağıt üzerinde kaldı maalesef Şişli halkının özlemleri bir başka bahara kaldı. Sağlık Hizmetleri konusuna gelince Şişli Belediyesi Sağlık Hizmetleri de bir takım vaatlerde bulunmuş sosyal hizmet bakış açısıyla sağlık hizmeti evde sağlık ve Fizik tedavi hizmeti engelli ve hasta yakın sağlık eğitimleri sağlık beslenme Okulu hijyen ve gıda güvenliği sertifikası gibi ana başlıklar da bir seçim öncesi vaatler var fakat biz bu vaatlerin yanında Şişli'de algı çalışması yapıldı kanaatindeyiz.



İşte iddia edilen o algının adresi ise Şişli Etfal Hastanesi.



"Etfal Hastanesi var bizim bölgemizde Etfal Hastanesi 122 yıl önce yapılmış iktidarımız orayı yıkıp yeniden yapmanın peşinde ama ne yazık ki onu bile protesto ediyorlar."



Sıkıntılardan biri ise Şişli Belediyesi'nin borç batağında olması.



BORÇ BATAĞINDA



Şişli Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Öztürk: Belediyenin bugün itibariyle 1.127 milyon lira borcu var. Yani eski para ile 1 katrilyon 127 milyar lira borcu var. O da baktığınız zaman 266 bin nüfuslu Şişli Belediyesine böldüğünüz zaman kişi başı 4 milyon üzerinde 5 milyona yakın kişi başı insanların borcu var şişli belediyesine.



Bunların yanı sıra, iddia o ki CHP'li Şişli Belediye Başkanı yapılması planlanan projelere itiraz ediyor.



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