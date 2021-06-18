İstanbul'u kara bulutlar sardı! Peş peşe uyarılar yapıldı!

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı. İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.



İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ



Başakşehir Şeyh Şamil Caddesi'nde yağmurun ardından yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Olay yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.



EVLERİ SU BASTI ARAÇLAR MAHSUR KALDI...



İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.



TRAMVAY SEFERLERİ DURDU



İstanbul kuvvetli yağış tramvay seferlerini durdurdu. Su baskınları nedeniyle Kabataş-Bağcılar ve Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı seferleri yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapıyan açıklamada, "Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz, Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. Diğer açıklamada ise, "Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda geçici bir süre için seferlerimiz yapılamamaktadır" uyarısı yer aldı.



EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI



Şişli, Beyoğlu, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu, Fatih civarında devam eden sağanaktan korunmaya çalışan vatandaşlar, dükkanlara, otobüs duraklarına ve binaların tentelerinin altına sığındı. Taksim Meydanı'nda birçok kişi yağmura hazırlıksız yakalandı. Vatandaşlar duraklara ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.



Yağış nedeniyle bazı yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu, trafikte seyir halindeki araçların sürücüleri de ilerlemekte zorluk çekti. Yağışın şiddetli olduğu yerlerde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Eyüp'te yolların bir kısmı su altında kaldı.



İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi