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Jandarmadan çarpıcı PKK raporu! Terörün siyasi ayağı HDP çocukları tuzağa düşürüyor: Taciz, tecavüz ve darp

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 2018-2020 yılları arasında teslim olan PKK'lı teröristlerle yapılan mülakatlardan yola çıkılarak hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre, PKK'ya eleman temininde terörün siyasi ayağı HDP il ve ilçe başkanlıkları da rol oynuyor. Özellikle parti etkinliklerinde gençlere yönelik propaganda faaliyeti yürütülüyor. Örgüt içinde darp, taciz ve tecavüz de oldukça yaygın. İtiraz eden kadın teröristler için uygulanan ceza ise ölüme kadar gidiyor. Örgütteki baskı, tehdit ve infazlar, örgütten kaçışları artırıyor

Güncel / 17 Haziran 2021 Perşembe 12:32
Jandarmadan çarpıcı PKK raporu! Terörün siyasi ayağı HDP çocukları tuzağa düşürüyor: Taciz, tecavüz ve darp

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan rapora göre eli kanlı örgüt, son yıllarda eleman devşirmekte zorlanınca çocukları hedefe koydu, 10-15 yaş grubundaki çocukları kaçırarak dağa götürdü.

ÇOCUKLARI KANDIRMAK İÇİN ARALARINA SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR
Bir diğer, yol olarak, "eleman temin şebekesi" kullanıldı. Kendilerini gizleyen örgüt mensupları, 15-17 yaş grubundaki çocukları kandırmak için, aralarına sızmaya çalışıyor.

Gençlerin sosyal hayatlarına sıradan insanlar olarak giren örgüt mensupları, manipülasyon ile çocukları dağa gitmeye ikna etmeye çalışıyor.

TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP İL VE İLÇE BAŞKANLIKLARI DA ROL OYNUYOR

Rapora göre, PKK'ya eleman temininde HDP il ve ilçe başkanlıkları da rol oynuyor. Özellikle parti etkinliklerinde gençlere yönelik propaganda faaliyeti yürütülüyor.

Bunun neticesinde hedefe alınan çocuklar ve gençler ilk aşamada terör örgütüne aşina oluyor. Sonrasında akran etkileşimiyle örgüte katılım özendiriliyor.

DARP, TACİZ VE TECAVÜZ DE OLDUKÇA YAYGIN

Raporda, örgüte katılmalarının ardından terör kamplarına götürülen kadın, çocuk ve gençlerin yaşadıkları da yer alıyor. Özellikle kadınlara ilişkin bölümde dikkat çeken detaylar bulunuyor.

Örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin kadın teröristler için, "denetim altında tutulması ve terbiye edilmesi gereken nesneler" ifadelerini kullanıyor.

Örgüt içinde darp, taciz ve tecavüz de oldukça yaygın. Bunlara itiraz eden kadın teröristler için uygulanan ceza ise ölüme kadar gidiyor. Bu ceza için iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilki infaz.

İkinci yöntem ise ölüme gönderme veya yönlendirme. Teslim olan teröristlerin ifadelerine göre kadın teröristler, bir mağarada silahlarıyla birlikte uzun süre yalnız bırakılıyor ve intihara zorlanıyor. Terör örgütü PKK, intihar ettiremedikleri gözden çıkardıkları veya verim alamadıkları teröristleri de intihar bombacısı ya da suikastçı olarak görevlendiriyor.

BATININ DESTEĞİNİ ALMAK İÇİN KADINLAR VİTRİN OLARAK KULLANILIYOR
Teröristlerin örgütte kalma süreleri ortalama 5 ila 6 yıl arasında. Örgütten kaçmak kaçma nedenleri arasında fiziksel ve psikolojik zorlama, kötü muamele, baskı ve taciz en önde geliyor.


TRT'de yer alan habere göre, Raporda, PKK'nın dağdaki kadın teröristlere kötü muamelede bulunurken, Suriye'de ise Batı'nın desteğini alabilmek için kadınları vitrin olarak kullandığına dikkat çekiliyor.

VitrinSuriye

 
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