HDP’li Tahir Tarhan'ın ezdiği vatandaş hayatını kaybetti!

HDP'li Tarhan, 6 Haziran'da Cizre ilçesi girişinde kullandığı 73 SJ 551 plakalı makam otomobiliyle hız sınırını aşarak motosiklete çarpmıştı.



Motosikletteki Mehmet P. ve motosiklet sürücüsü Kamuran N. yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kamuran P. bugün hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.