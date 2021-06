CHP'li Mansur Yavaş'ın askıya aldığı proje Ankara'yı 10 dakikalık yağmurda sular altında bıraktı

Önceki gün şiddetli yağışın etkili olduğu Yenimahalle'de yağıştan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkilendi. Sağanak nedeniyle

bölgede bulunan çok sayıda araç sular altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek

için çaba harcadı.



Bölgede gözlük üretimi yapan bir fabrikayı da su bastı. Deposu su dolan fabrikada, makineler kullanılmaz hale geldi.



Şiddetli yağışın Yenimahalle Ergazi çevresinde etkili olması, Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Hatları yenileme işinin önemini gözler önüne serdi.



Mustafa Tuna, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde aralarında Mamak Boğaziçi Caddesi, Yenimahalle Ergazi'nin de bulunduğu 22 ayrı yerde Yağmursuyu Kolektör Hatları yenilemeyi planladığı öğrenildi. Planlanan 15 hat Mustafa Tuna döneminde yenilendiği bildirildi.



Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları'nın da bulunduğu 7 proje



devam ederken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Mansur Yavaş seçildi. Mustafa Tuna ve Mansur Yavaş'ın belediye

başkanlığı yaptığı dönemde ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı, 10 Temmuz 2019 tarihinde sosyal paylaşım

sitesi Twitter'daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu.



Kınacı, 'Sık sık taşkınların meydana geldiği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işi başlıyor. Batıkent Elektrokent Kavşağından Atlantis City AVM'ye kadar 1500 metre yağmursuyu ve 2771 metre atıksu hattı döşenecek. Çalışma 2 ayda bitecek' ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Cumali Kınacı, söz konusu paylaşımını Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaptığı öğrenildi. Kınacı 8 Şubat 2020'de ASKİ'deki görevinden ayrıldı.



ASKİ Genel Müdürü olan Prof. Dr. Cumali Kınacı'nın '2 ayda bitecek' dediği Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kolektör Hatları yenileme işinin gerçekleşmediği öğrenildi. Önceki gün meydana gelen şiddetli yağışın Yenimahalle Ergazi çevresinde etkili olması, Yenimahalle Ergazi Atıksu ve Yağmursuyu Kollektör Hatları yenileme işinin önemini gözler önüne serdi.



ŞAHİN: 'BARİ BAŞLATTIĞIMIZ PROJELERİ BİTİRİN'



AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin; 'Bu felaketin yaşandığı bölgedeki sıkıntıyı çözmek için Mustafa Tuna Başkan'ımız tarafından başlatılan yağmur suyu ve atık su hattı döşenmesi işi CHP'li Mansur Yavaş tarafından iptal edildi. Vaatlerinizi gerçekleştirmiyorsunuz, bari başlattığımız projeleri bitirin' dedi.



YAVAŞ PROJEYİ MALİYETLİ BULDU



ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal da, 'Bugün İvedik Elektrokent Kavşağı'nda sel oldu,

işyerlerini su bastı.



Bu bölgedeki sıkıntıyı çözmek için Mustafa Tuna zamanında yağmur suyu ve atıksu hattı döşenmesi için ihale yapılmıştı. İhale Mansur Yavaş döneminde maliyetli bulunarak rafa kaldırılmış maalesef' ifadelerini kullandı.



ÖZCAN: ANKARALI HEMŞERİLERİM BUNLARI HAKETMİYOR.'



AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan: 'Mal kaybını bir yana bırakın insanlarımızın hayati tehlikesi var. Görüntüler içler acısı. Sorumluları sorumluluk almaya davet ediyorum. Ankaralı hemşerilerim bunları haketmiyor.' AK Parti Ankara

Milletvekili Zeynep Yıldız: 'Yenimahalle'deydik.



İvedik Çakırlar Batıkent Yolu üzerinde bir sel felaketi meydana geldi. Yenimahalle İlçe Başkanımız Sayın Abdulkadir Aydoğan ile sel felaketinin yaşandığı bölgedeki esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın her şart ve durumda yanındayız!' Avukat Vahide Nur Bakır: 'Daha iki gün evvel paylaşım yapılmıştı oysa ki.. Hava durumu belli ve herhangi bir önlem alınmıyor yazık..' Musa Algan: 'Beceriksiz Başkan Mansur Yavaş yüzünden Ankara'da yapay göletler oluşmaya başladı...'



CENAN GÜNEY: 'ALLAH KORUSUN YA CAN KAYBIMIZ OLSAYDI? MİLYONLARCA DOLAR ZARAR GÖRDÜK'



Yenimahalle ilçesinde yan yana bulunan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkiledi. Sağanak nedeniyle bölgede bulunan çok sayıda araç sular altında kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek için çaba harcadı. Bölgede gözlük üretimi yapan bir fabrikayı da su bastı. Deposu su dolan fabrikada, makineler kullanılmaz hale geldi.

Eşyaları sular altında kalan fabrika sahibi Cenan Güney, Sabah'a konuştu.



Güney, '2021 yılında ülkemizin en büyük yerli gözlük üretim firmasının kendi dışında olan sebepler ile maruz kaldığı durumu kınıyoruz. Mevcut piyasa koşulları ve pandemi döneminde yatırıma girip onlarca insana iş imkanı sağladığımız için suçluyuz. Allah korusun ya can kaybımız olsaydı. Milyonlarca dolar zarar gördük. Kim bizim hakkımızı savunacak? Yıllarca devam eden atıksu kanallarındaki problemi bir belediye yada Organize Sanayi Bölgesi yönetimi nasıl çözmez? İnsana ve sanayiciye verilen değer bu. Neden yetkililer önlem almıyor?' diye sordu.



ASKİ'NİN İHMALİ VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMİŞTİ



Ankara'da 9 Haziran'da öğleden sonra başlayan sağanak özellikle Mamak ilçesinde maddi zarara neden olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) Mamak Akdere Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde yaptığı alt yapı çalışma alanına asfalt atmamasının vatandaşların mağdur olmasına neden olmuştu.