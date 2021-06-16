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Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli! Türkiye-Galler maçını Aliyev ile birlikte izleyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin Galler ile oynayacağı maçı tribünden izleyecek izleyecek. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takım'ı desteklemek için Azerbaycan'a gelen taraftarlar, Başkan Erdoğan'a otel çıkışında sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, Erdoğan'a "Başkanım Allah'a emanet Başkanım" diye seslendi.

Güncel / 16 Haziran 2021 Çarşamba 13:35
Başkan Erdoğan'a Bakü'de sevgi seli! Türkiye-Galler maçını Aliyev ile birlikte izleyecek

Başkan Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak.

Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.

BAKÜ'DE SEVGİ SELİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün oynanacak Türkiye-Galler maçını izlemek için Bakü'de bulanan Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, 'Türkiye' tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı.

Başkan Erdoğan, önce konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı.



Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

'ALLAH'A EMANET BAŞKANIM'

Üzerinde Türkiye forması bulunan bazı taraftarlar, Erdoğan'a 'Başkanım Allah'a emanet Başkanım' tezahüratlarıyla seslendi.



A MİLLİLER GALLER KARŞISINDA

Şampiyonanın açılış maçında ev sahibi ekiplerden İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, sahadan 3-0 mağlup ayrılarak turnuvaya istediği başlangıcı yapamadı.

Grubun kalan iki maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Galler ve İsviçre'ye karşı oynayacak olan millilerde hedef, bu mücadeleleri kazanıp gruptan çıkmayı başarmak.



Ay-yıldızlıların grubundaki diğer maçta ise İsviçre ile Galler 1-1 berabere kaldı.

AzerbaycanİsviçreİtalyaRecep Tayyip Erdoğan

 
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