BAKÜ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir'
BAKÜ - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karabağ aynı zamanda dünyayı kendi siyasi ve ekonomik hırslarının arenası olarak görenlerin hesaplarının bozulduğu yerdir" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması BAKÜ (AA) - Resmi temasları kapsamında Azerbaycan 'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap etti.
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