Taksim Camii’nin açılışı ertelendi

Taksim'de yapımı devam eden camide açılış öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Kısa bir süre sonra açılacak olan caminin deve tüyü rengindeki halıları zemine serildi.



Taksim Meydanı'nda 17 Şubat 2017 tarihinde yapımına başlanan Taksim Camii'nin inşa çalışmalarında sona gelindi. 4 yıllık çalışmanın ardından Yüzde 99'u tamamlanan Taksim caminin Ramazan'ın son Cuma günü açılması beklenirken pandemi ve koronavirüs hassasiyetinden dolayı açılışın 28 Mayıs tarihine ertelendiği kaydedildi. Açılıştan önce son hazırlıkları yapılan camiinin zemine 3 bin 500 metrekare halı serildi. Halıların yüzde yüz yün olduğu ve Manisa'da özel olarak dokunduktan sonra İstanbul'a getirildiği öğrenildi. Cuma günü açılacak diye son hazırlıklar yapılırken camii'nin ses düzeni test edildi. Cami içindeki sesin testi sırasında Merhaba kasidesi okundu.



TAKSİM'İN SEMBOLÜ OLACAK



Taksim Meydanı'nda inşası tamamlanan ve Ramazanın son cumasında açılması planlanırken 28 Mayısa ertelenen Taksim Camisi'nin Taksim'in yeni sembollerinden biri olacak. İbadete açılmasıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camiinin 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip olduğu belirtildi.



Caminin içinde 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi yerleştirilerek elektrik tesisatını testleri yapıldı. 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından açılışa gün sayan cami içine takılan korkuluk camlarının temizliği yapılmaya başlandı. Mihrap ve minber yerine yerleştirilerek son düzeltmeleri yapılıyor. Cami içerisinde bulunan iskelelerin tamamı söküldü. Ahşap duvar kaplamaları tamamlanırken, pencerelere ise korkuluklar takıldı. Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan üzerinde "Allah (c.c), Muhammed (s.a.v.), Ebubekir (r.a.), Ömer (r.a.), Osman (r.a.), Ali (r.a.)" yazılı 6 hat levhası yerleştirildi. Kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, kubbe kasnağında Al-i İmran Suresi, orta kuşak yazısında Bakara Suresi'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile Haşr Suresi'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103'üncü ayeti yazılıyor.



Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami 2 bin 482 metrekare arsa üzerine 16 bin 500 metrekarelik inşaat alanına sahip olarak yapıldı. 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek camide Konferans ve sergi salonları yer alacak. 61 metre yükseklikte bulunan minarelerinin arasına mahya asıldı.