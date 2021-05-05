CHP'li Gaye Usluer istifa etti...

Eskişehir'de 25 ve 26'ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.



'CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİM'



Usluer, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim.