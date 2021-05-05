CHP'li Gaye Usluer istifa etti...

CHP Parti Meclisi Üyesi Prof.Dr. Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Usluer, kararını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Prof.Dr. Usluer, CHP'den 25 ve 26'ncı dönemde milletvekilliği yapmıştı.
Eskişehir'de 25 ve 26'ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve halen parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.
'CHP ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİM'
Usluer, istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim.