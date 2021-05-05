Ak Parti'den beklenen paylaşım geldi!

Dün AK Parti’nin sosyal medya hesabından pinokyo emojisiyle birlikte merakla beklenen bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda “Yarın saat 14.00’te” ifadeleri kullanıldı. Bu andan itibaren ise Türkiye'de gözler merakla AK Parti tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte merakla beklenen o paylaşım yapıldı.