Ak Parti'den beklenen paylaşım geldi!

Dün AK Parti’nin sosyal medya hesabından pinokyo emojisiyle birlikte merakla beklenen bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda “Yarın saat 14.00’te” ifadeleri kullanıldı. Bu andan itibaren ise Türkiye'de gözler merakla AK Parti tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte merakla beklenen o paylaşım yapıldı.
AK Parti'nin saat 14.00'ı işaret ettiği paylaşım büyük merak konusu oldu. AK Parti'nin sosyal medya hesabından 'Yarın saat 14.00'te' denilerek pinokyo emojiisi paylaşıldı. AK Parti'nin yarın saat 14.00'de ne açıklayacağı merak konusu olurken, sosyal medya kullanıcıları arasında tahminler yapıldı.
SAAT 14'00'DA PAYLAŞIM YAPILDI
Şimdi gözler saat 14.00'da yapılacak açıklamaya çevrildi.İşte o paylaşım tam saatinde gerçekleşti.