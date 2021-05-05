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Adalar’da ürküten iddia: Sağlıklı atları ruam hastası atlarla aynı yere kapattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tarafından satın alınan fayton atlarından 224 tanesinin çeşitli sebeplerden itlaf edildiğinin açıklanması üzerine konuşan Adalar sakinleri, sağlıklı atların ruam hastası atlarla birlikte kasıtlı olarak aynı ortama kapatıldığını ve hastalığın yayılması sonrası çok sayıda atın itlaf edildiğini iddia etti. Öte yandan atların gömüldüğü alan ise havadan görüntülendi.

Güncel / 5 Mayıs 2021 Çarşamba 12:38
Adalar’da ürküten iddia: Sağlıklı atları ruam hastası atlarla aynı yere kapattılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan fayton atlarından 978 tanesinin kaybolduğuna ilişkin ortaya atılan iddialar sonrası İBB tarafından yapılan açıklamada, 860 atın sahiplendirildiği, 224 atın ise çeşitli sebeplerden dolayı itlaf edildiğini belirtilmişti. 224 atın itlafına ilişkin ilk kez yapılan açıklama sonrası gözler yeniden İBB'ye çevrildi. Adalar'da yaşayan vatandaşlar ise, sağlıklı olan atlar ile ruam hastası atların aynı alanda tutularak hastalığın yayılmasına neden olduklarını ve çok sayıda atın bu şekilde itlaf edildiğini iddia etti. Öte yandan atların gömüldüğü alan ise havadan görüntülendi.

Adalar sakinleri, sağlıklı atların ruam hastası atlarla birlikte kasıtlı olarak aynı ortama kapatıldığını ve hastalığın yayılması sonrası çok sayıda atın itlaf edildiğini iddia etti.

“2 ay sonra yapılan muayenelerde gerçek ortaya çıktı”
Olaya ilişkin konuşan Adalar sakinlerinden Hüseyin Balcılar, “Adanın çeşitli alanlarında atlar besleniyordu. Daha sonra bu atlar İSPARK alanında karantina adı altında bir araya toplandı. Sağlıklı atların yanına ruam hastası olan atlarda getirilince hastalık diğer atlara da sıçradı. 2 ay sonra yapılan muayenelerde gerçekler ortaya çıktı.

Ruam hastası olan atların sağlıklı atlarla neden aynı ortama konulduğunu anlama konusunda zorluk çekiyoruz. Böyle bir yönetim şekli düşünemiyorum. Bu işin suçlusu o atları o alanda toplayandır. Başka kimse olamaz. Ben burada gördüklerimi söylüyorum. İmamoğlu'nun yaptığı açıklama benim için bir şey ifade etmiyor” diye konuştu.

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