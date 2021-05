Tablet Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Özellikler

Sevdiklerinizle iletişim kurarken, profesyonel işlemlerinizi takip ederken, sosyal medya hesaplarınızda gezinirken, oyun oynarken, film ve dizi izlerken ya da müzik dinlerken kullanabileceğiniz tablet bilgisayar modelleri, her tarza ve ihtiyaca yanıt verecek çeşitli seçeneklerle üretiliyor. Peki, siz tablet seçerken nelere dikkat etmeniz ve hangi özellikleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte tablet PC satın almadan önce mutlaka göz atmanız gereken detaylar!



Android Tablet mi, iPad mi?



Tablet bilgisayarlar, Android tablet ve iPad modelleri olmak üzere iki ana grupta üretiliyor. Android işletim sistemiyle çalışan tabletler Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi, Lenovo, Alcatel, Casper, Hometech gibi farklı bilgisayar ve akıllı telefon üreticileri tarafından tasarlanıyor. iOS işletim sistemiyle çalışan iPad seçenekleri ise Apple markasının imzasını taşıyor.



Tablet satın almadan önce işletim sistemini doğru seçmeniz size büyük kolaylık sağlıyor. Tablet bilgisayarlar, veri transferi ve dosya paylaşımı gibi sebeplerle diğer dijital cihazlarla sıklıkla eşleştiriliyor. Bu sebeple kullandığınız telefon, bilgisayar ve akıllı televizyon modelleriyle uyumlu işletim sistemlerine yönelmeniz tabletinizden maksimum seviyede verim almanız açısından büyük önem taşıyor. Eğer Android işletim sistemli bir telefonunuz, Windows sistemli bir bilgisayarınız ya da Android temelli bir akıllı televizyonunuz varsa Android tablet modellerine yönelebilirsiniz. iPhone, Apple TV ya da MacBook gibi Apple ürünlerine sahipseniz iOS işletim sistemiyle çalışan iPad Pro, iPad Mini ya da iPad Air gibi cihazları tercih edebilir, tabletinizi her türlü cihazınızla kolayca eşleştirebilirsiniz.



Android tablet ve iPad arasında tercihte bulunurken cihazların şarj sürelerine ve işlemci güçlerine de dikkat etmenizde yarar bulunuyor. iPad serisinde yer alan modeller, kullanıcılara Android tablet seçeneklerinin çoğundan daha uzun bir şarj ömrü sunuyor ve bu sebeple de özellikle profesyonel ihtiyaçlarda daha yüksek bir verim sağlıyor. iPad modellerinin işlemcileri de profesyonel amaçlarla yazılan mobil uygulamaların tümünden kolayca yararlanabilmenize imkân tanıyor. Android işletim sistemine sahip ürünler ise pratik arayüzleri sayesinde kolayca kullanılabiliyor ve özellikle çocuklar tarafından rahatlıkla kontrol edilebiliyor.



Tablet Modelinin Teknik Donanımını Araştırın



Tablet modelleri, teknik donanımlarıyla da fark yaratıyor. Bir tabletin yüksek performans gösterebilmesi ve yoğun işlemlerde bile kasılma, donma, takılma gibi sorunlarla karşılaşmadan kusursuz bir şekilde çalışabilmesi için pek çok teknik özelliğinin üst düzey olması gerekiyor. Bu sebeple tablet seçerken aşağıdaki detaylara mutlaka dikkat etmenizde yarar bulunuyor:



• Hafıza kapasitesi

• İşlemci türü

• Çekirdek sayısı

• Bellek kapasitesi



Hafızası, belleği ve çekirdek sayısı yüksek cihazlar dahili depolama alanlarında daha fazla uygulama saklayabiliyor ve her türlü işlemi yüksek kalitede gerçekleştirebiliyor. Bu sebeple yukarıdaki özellikleri incelemeniz maksimum performansa ulaşmanız açısından büyük önem taşıyor.



Tablet modelleri, uygulamaların işlemlerini sürdürebilmek için oluşturduğu yan dosyaları da depoluyor ve cihaz hafızası doldukça performans kayıpları oluşabiliyor. Bu sebeple geniş hafızalı tablet modellerini seçmeniz istikrarlı bir performans alabilmeniz için büyük fayda sağlıyor.



İşlemci türü, çekirdek sayısı ve bellek kapasitesi ise tabletinizin uygulamalar için verdiğiniz komutları algılama ve yerine getirme hızını belirliyor. Düşük işlemciye, az çekirdeğe ve az RAM'e sahip tabletler, özellikle yüksek gereksinimli uygulamalarda beklenen performansı veremeyebiliyor. Bu yüzden yoğun grafiğe sahip uygulamaları çalıştırabilmeniz için mutlaka güçlü işlemcili tablet seçeneklerini seçmeniz öneriliyor.



Tablet Ekranını ve Kamera Kalitesini İnceleyin



Tablet bilgisayarların yüksek ekran çözünürlüğüne ve güçlü kameralara sahip olması cihazdan daha fazla verim alabilmenize yardımcı oluyor. Bu sebeple ürün seçerken ekran kalitesini mutlaka göz önünde bulundurmanız ve en yüksek çözünürlüklü modele yönelmeniz öneriliyor.



Cihazın kaliteli bir kamera setine sahip olması da hem fotoğraf ve video çekerken hem de görüntülü konuşmalar yaparken size büyük avantaj sağlıyor. Ürün seçerken kamerası daha kaliteli modellere yönelerek kişisel arşivinizi ve görüntülü konuşma deneyiminizi zenginleştirebilir ve tabletinizden daha fazla yarar sağlayabilirsiniz. Eğer siz de dünyaca ünlü tablet markaları tarafından üretilen kaliteli tablet modellerini kolayca satın almak ve birbirinden cazip tablet fiyatları ile tanışmak isterseniz Turkcell Pasaj'daki zengin seçeneklere hemen göz atabilirsiniz.