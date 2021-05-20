Cumhurbaşkanını Netanyahu'ya benzeten Akşener'i utanmadan bir de savundular!

Programda İyi Parti egenel Başkanı Meral Akşener'in, grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya benzetmesi, Erdoğan'ın da Akşener'e yönelik sert yanıtı da tartışıldı.



Konuyla ilgili açıklamalrda bulunan konuklardan İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in Erdoğan'a yönelik ithamının bir hakaret değil, siyasi benzetme olduğunu belirterek şunları söyledi:



"SİYASİ BENZETMEDİR, HAKARET DEĞİLDİR"



"Kimse şöyle bir şey anlamasın.Türkiye Cumhuriyeti'nin başında kim olursa olsun, Tayyip Bey'i eleştiririz o ayrı, o makamdaki kimseyi, İsrail'de masum mazlum çoluk çocuk katleden birine asla benzetmeyiz. Bir siyasi eleştiridir bu. Siyasi eleştirinin yazan metindeki özensizliğinden bir fırsat kollayıp bir siyasi avantaj çıkaracağım diye, güya Meral Akşener'e hakaret etmeye teşebbüs edilirken, aslında Cumhurbaşkanlığı makamına ve Tayyip Erdoğan'a da hakaret ettiriliyor."