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PKK HDP iş birliği o raporla bir kez daha gözler önüne serildi! PKK'ya katılan kadınların yüzde 49'una HDP aracılık etti!

Eli kanlı terör örgütü PKK ile siyasi kanadı HDP arasındaki kirli iş birliği İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın hazırladığı raporla birkez daha ortaya çıktı. "PKK/KCK'nın Kadını ve Kadın Kimliğini İstismarı" raporunda, terör örgütünce kaçırılarak dağa götürülen 10-18 yaşlarındaki kız çocuklarına uygulanan cinsel istismar, taciz, fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutları ortaya çıkarılırken PKK'ya katılan kadınların yüzde 49'una HDP aracılık ettiği belirtildi.

Güncel / 2 Mayıs 2021 Pazar 11:56
PKK HDP iş birliği o raporla bir kez daha gözler önüne serildi! PKK'ya katılan kadınların yüzde 49'una HDP aracılık etti!

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca teslim olan örgüt mensuplarının ifadeleri ile operasyonlarda ele geçirilen dokümanlardan yola çıkılarak hazırlanan "PKK/KCK'nın Kadını ve Kadın Kimliğini İstismarı" raporunda, terör örgütünce kaçırılarak dağa götürülen 10-18 yaşlarındaki kız çocuklarına uygulanan cinsel istismar, taciz, fiziksel ve psikolojik şiddetin boyutları ortaya çıkarıldı.

Raporda, terör örgütü PKK'nın kurulduğu ilk günden itibaren kadın ve kadın kimliğini nasıl istismar ettiği, psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet uygulayarak nasıl propaganda ve eylem aracı olarak kullanıldığı anlatıldı.

Raporun hazırlanmasında terör örgütünden ele geçirilen dokümanlar, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaleme alınan kitaplar ve müzahir basın organlarına verilen demeçler ile ikna çalışması sonrası teslim olan örgüt mensuplarının mülakatlarından faydalanıldı.

ELİ KANLI ÖRGÜT 10-15 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI KAÇIRARAK DAĞA GÖTÜRDÜ
Eli kanlı terör örgütünün ailelerinden zorla kopararak dağa götürdüğü kız çocuklarının yaşadıklarının anlatıldığı raporda, 10-15 yaş aralığındaki çocukların kaçırılarak, 15-17 yaş aralığındaki çocukların ise manipülasyon ve propaganda yoluyla örgüte katılımlarının sağlandığı belirtildi.


Teslim olan ve kaçan kadın örgüt üyelerinin ifadelerine yer verilen raporda, "Örgüte katılan kadınların çocuk denebilecek yaş grubu olan 10-18 yaş aralığında ve yüzde 52,8'inin ise ilkokul mezunu olduğu görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

PKK'YA KATILAN KADINLARIN YÜZDE 49'UNA HDP ARACILIK ETTİ
Raporda, terör örgütü PKK'ya katılan kadınların yüzde 49'una HDP'nin aracılık ettiği bilgisine değinildi.

HDP'nin PKK'ya nasıl eleman kazandırdığı raporda şu şekilde yer aldı:

"Çocuk ve gençlerin HDP'nin il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilmeleri, parti il ve ilçe binalarında vakit geçirmeleri sağlanıyor. Bunun neticesinde hedef alınan çocuklar ve gençler ilk aşamada terör örgütüne aşina oluyor, sonrasında akran etkileşimiyle örgüte katılmaya özendiriliyor."

KADINLAR ÖLÜMÜ GÖZE ALARAK ÖRGÜTTEN KAÇIYOR
Terör örgütünün dağ yapılanmasına çeşitli yöntemlerle katılmaları sağlanan kadınların birçoğunun psikolojik ve fiziksel şiddete dayanamayarak ölümü göze alıp örgütten kaçtığının anlatıldığı raporda,"PKK/YPG kamplarında kadınlara yönelik kötü muamele, eşitsizlik ve adaletsizlik, haksız tutuklamalar, darp, taciz ile tecavüz istismarıyla örgütün gerçek yüzünü gören kadınların en fazla 5-6 yılın ardından örgütten kaçışlar görülmektedir." denildi.

Raporda, örgüt içindeki infaz ve intihar olayları ise "PKK/KCK terör örgütü içerisinde yaşanan intihar ve infaz olayları, örgütün sözde üst düzey yönetimi tarafından gizlenmekte, hatta 'çatışmada öldü' şeklinde yalan haberlerle üstü örtülmektedir. Kötü muamele, taciz, istismar ve tecavüz olaylarıyla karşılaşan kadın örgüt mensupları, yaşadıkları bunalım ve depresyondan kaçış yolu olarak intiharı seçmektedir." ifadeleriyle açıklandı.

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