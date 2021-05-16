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Ünlü model Filistin halkı için sokağa çıktı!

İşgalci İsrail kuvvetlerinin Gazze’deki Filistin halkına yönelik zulmü devam ediyor. Sivil halka genç, yaşlı, kadın, çocuk ayırt etmeksizin bomba yağdıran İsrail’e tepkiler çığ gibi büyürken ABD’li ünlü model Bella Hadid de, İsrail’e tepkisini dile getirdi. Filistin kökenli model, protesto gösterilerinde “Filistin’e özgürlük” sloganıyla zulme tepki gösterdi.

Dünya / 16 Mayıs 2021 Pazar 17:20
Ünlü model Filistin halkı için sokağa çıktı!

Gazze Şeridi'ne bombalar yağdırmaya devam eden İsrail'e tepki, her geçen gün artıyor. Tüm savaş karşıtı çağrıları görmezden gelen İsrail hükümetine yönelik öfke çığ gibi büyürken, ABD'li ünlü model Bella Hadid de, Filistin halkına olan desteğini bir kez daha dünyaya duyurdu.

Baba tarafından Filistin kökenli olan ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze'de Filistin halkını hedef alan kıyımını protesto etmek için sokağa çıktı.



FİLİSTİN BAYRAĞI TAŞIDI

Elinde Filistin bayrağıyla görüntülenen ünlü model, 'Filistin'e özgürlük' sloganları attı. Gösteri sırasında çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Hadid, 'Kalbimin hissetme şekli bu. Bu kadar güzel, zeki, saygılı, sevgi dolu, nazik ve cömert Filistinlinin etrafında olmak... Bütün hissettiriyor! Biz ender bir cinsiz! Filistin özgür kalana kadar Özgür Filistin.' ifadelerini kullandı.

İsrail zulmünü lanetleyen Hadid, 'Lütfen okuyun ve kendinizi eğitin. Bu bir din meselesi değil. Bu İsrail'in sömürgeciliği, etnik temizliği, askeri işgali ve Filistin halkına yönelik yıllardır süren ırkçılığı' mesajını verdi.



ABD'li ünlü model, büyükanne ve büyükbabasının 1941 yılında Filistin'de evlendiklerinde çekilen fotoğrafını paylaşarak babası Muhammed Hadid'in ailenin sekiz çocuğundan biri olduğunu, 1948 yılında tüm ailenin önce Suriye'ye, ardından Lübnan ve Tunus'a iltica etmek zorunda kaldığını takipçileriyle paylaştı.

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