İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kalan 115 attan biri daha öldü!

Adaların Atları Platformu tarafından yapılan açıklamada; "İSPARK ahırlarındaki atlarla ilgili endişe duyuyoruz" denildi.



"BÜYÜKADA İBB İSPARK AHIRINDAKİ ATLAR HEMEN ADADA DÜZENLİ OLARAK DOLAŞTIRILMAYA BAŞLANSIN"



Adaların Atları Platformu tarafından yapılan açıklamada, denetim sonuçlarının şeffaflıkla paylaşılması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada; "İBB'nin elinde kala kala 115 at kalmışken, geçtiğimiz cuma günü bunlardan biri daha can verdi: Önemsenmemekten, ahır bölgesinden dışarı çıkmamaktan. Hatay Dörtyol, İstanbul Kemerburgaz, Aydın İncirliova gibi, onlarca atın belediye veya şahıslar tarafından alındıktan sonra el değiştirdiği ve birilerinin yüz binlerce lirayı havadan kazandığı yerlerde, bu operasyonun sorumlularına soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Büyükada İBB İSPARK ahırındaki atların hemen adada düzenli olarak dolaştırılmaya başlamasını istiyoruz" denildi.



"AHIRLARA GİDEN ADA SAKİNLERİ İÇERİ ALINMIYOR"



Adaların Atları Platformu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Atların yeni alıcılar tarafından bakılması gereken 1 yıllık süre dolmak üzere. Yetkili taraflar bizi bunun için mi oyalıyor?"

"Atlar nasıl şimdi? Atlar iyi mi? En azından öncelikle kalan atları kurtarmak gerekmez mi?' Ya da yine yetkililerden, şöyle bir açıklama ile karşılaştınız mı?"

"Gönderilen atların şu anki yaşam koşullarını merak ediyoruz. Kötü durumda olanların derhal tespit edilmesi ve kurtarılması gerekiyor.' Ya da şu hiç merak edildi mi? '1179 attan kala kala 115 at kalmış. O atlar ne durumda? İyi olduklarının kanıtı İBB'nin videoları mı? Gözümüzle görmemiz gerekmez mi?" Ekrem İmamoğlu gidip atları görebilirsiniz diye bizzat açıklama yaptı, aynı gün ahırlara giden ada sakinleri her zamanki gibi yine içeri alınmadılar"



"YANLIŞLIKLARINA İŞARET ETTİĞİMİZ HALDE DİKKATE ALINMADIK"



"Adaların Atları Platformu sadece atların yanındayız. Biz sadece atlar iyi olsun, iyi koşullarda yaşasın istedik ve hep bunu isteyeceğiz. At ölüm sayısını bile farklı farklı açıklayan, elindeki canlı at sayısını aylarca net olarak söylememiş olan kurum bizde güven değil tedirginlik yaratıyor. Bu sebeple İSPARK Ahırlarındaki atlarla ilgili endişe duyuyoruz. Kamuoyunun kendi destek verdiği tarafa inanma isteği, sorgulama ve eleştiri eksikliği yönetimi iyileştirmiyor, kötü yönetilmeye imkan yaratıyor."

"Bu yüzden, İBB'nin elinde kala kala 115 at kalmışken, geçtiğimiz cuma günü bunlardan biri daha can verdi: Önemsenmemekten, ahır bölgesinden dışarı çıkmamaktan."



"İBB'NİN ATLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALARI ATLARDAN ANLAYAN BİR EKİPÇE YÖNETİLMİYOR"



"Şimdi sadece karşılıklı suçlamalar var. Listeler ve sayılarla sanki konu bir canlı değil de bir istatistiki veri gibi ortalarda dolaşıyor. Oradaki sayılar sayı değil aslında. Her biri at demek. 860 attan bahsediliyor. 860 atı gözünüzde canlandırabiliyor musunuz? 219 at, 224 at (İBB ölü sayısını farklı farklı açıklıyor) ölüsü düşünebiliyor musunuz? Bu sayıların ifade ettiğini gözünde canlandıran her insan dehşete düşer. Bu bir skandaldır. Üstelik bu 200'lü can kaybı sayıları sadece İBB'nin açıkladığı sayı. Fayton durdurulduğunda adada kayıt dışı olanlarla beraber en az 1700 at vardı, resmi rakamla 1380. 105 atın ruam olduğu iddiasıyla itlafının ardından İBB toplam 1179 at satın alana kadar, Ocak-Şubat 2020'de yüzlerce at, İstanbul Valiliği'nin koyduğu hukuk dışı karantinada ahırdan çıkarılmadıkları, sahipleri gereken ilgiyi göstermediği için öldü. İBB'nin satın almasından sonra ölen atlar ise, yine ahırdan çıkarılmamanın yanında, yeterli sayıda seyis alınmadığı, seyis başına 50'den çok at düşüp yem-su ihtiyaçlarının karşılanmasına bile vakit kalmadığı için, özensizlikten, sevgisizlikten, hareketsizlikten öldü. İBB açıklamalarında 'çeşitli nedenlerden öldüler' denen 'çeşitli nedenler' işte böyle tamamen önlenebilir nedenler. İBB'nin atlarla ilgili çalışmaları ne yazık ki hâlâ atlardan anlayan bir ekipçe yönetilmiyor. Atların gönderilmesi de dahil, atlarla ilgili bir çok iş, bir partinin ilçe başkanının sözüyle yapılıyor ve bu kişi İBB adına bir sorumluluğa ve yetkiye sahip değil. Adalar'da 2020 yılı içinde ölen at sayısı en az 708 (ruam iddiasıyla öldürülen 105 at dahil değil).



"Biz neden 860 atın çip numaraları açıklansın istiyoruz? Bunun bir takip sistemi olmadığını, uyduyla atların yerini tespit edemediğini biliyoruz. Ancak Adalar'dan giden atların çip numaraları elimizde olmalı ki, bize gösterilen, gösterilecek olan atların üstündeki çip elimizdeki listede var mı, yok mu karşılaştırabilelim. İBB'nin at teslim listesinin dışındaki insanların elinde bu çip numaralarına sahip at bulursak, soralım, siz bunları nasıl edindiniz?"

"Adaların atlarının ilk 'sahiplendirme' tarihi 5 Haziran 2020. İmzalanan taahhütnameye göre alıcıların atlara en az 1 sene satmadan, devretmeden bakması gerekiyor. 1 sene süre dolmak üzere. Ondan sonra atları arasak da hesap sormak çok daha zor olacak. Bu sürenin dolmasını bekledikleri için bizi oyalıyorlar. Eğer faytonu kaldırma operasyonu gerçekten de atları 'kurtarmak' için yapıldıysa, amaç atların iyiliği ise bu işin en önemli sorumlu kurumları olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Tarım Bakanlığı'nı atların çip numaralarını açıklamaya, çoktan yapılmış olması gereken denetimi derhal yapmaya çağırıyoruz. Denetim sonuçlarının şeffaflıkla paylaşmasını istiyoruz. Hatay Dörtyol, İstanbul Kemerburgaz, Aydın İncirliova gibi, onlarca atın belediye veya şahıslar tarafından alındıktan sonra el değiştirdiği ve birilerinin yüz binlerce lirayı havadan kazandığı yerlerde, bu operasyonun sorumlularına soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Büyükada İBB İSPARK ahırındaki atların hemen adada düzenli olarak dolaştırılmaya başlamasını istiyoruz."

"Bunlar yapılmazsa, faytonun kaldırılmasındaki tek amacın, imar planı olmayan Adalar ilçesinde hayatı hızlandırmak, ulaşımı kolaylaştırıp yapılaşmanın önünü açmak olduğu apaçık ortaya çıkacak."