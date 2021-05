Biden yönetiminde Filistin çatlağı!

ABD'de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına sessiz kalan Demokrat Joe Biden yönetimi ile Beyaz Saray'ın bu duruşuna karşı çıkan Kongredeki Demokratlar arasındaki çatlak büyürken, partinin ağır toplarından Yahudi asıllı senatör Bernie Sanders'tan Filistin politikasında “Rotamızı değiştirelim” çağrısı geldi. ABD Kongresinde Vermont Senatörü Demokrat Bernie Sanders, İsrail'in baskıcı politikalarına karşı ABD'nin rotasını değiştirip tarafsız bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirtti. Sanders, New York Times'ta, İsrail'in son günlerdeki saldırılarına yönelik “ABD, Ortadoğu'da Yansız Bir Yaklaşımı Desteklemelidir” başlıklı bir makale yayımladı. Vermont senatörü, “Rotamızı değiştirmeli ve sivillerin korunmasına ilişkin uluslararası hukuku destekleyen ve güçlendiren tarafsız bir yaklaşım benimsemeliyiz” çağrısında bulundu.







FİLİSTİN'İN HAKKI NEDEN SORULMUYOR



Makalede, İsrail ile Filistin arasında yaşanan her çatışmada, yıllardır aynı “İsrail'in meşru müdafaa hakkı” söyleminin dillendirildiğini hatırlatan Sanders, “Peki, ‘Filistin halkının hakkı nedir?' sorusu neden hiç sorulmuyor? Ve neden İsrail ve Filistin'deki şiddeti, yalnızca İsrail'e roketler düşerken fark ediyor gibi görünüyoruz?” diye yazdı.



KUDÜS'TE FİLİSTİNLİLER TEHDİT ALTINDA



Sanders, “Kudüs'ün mahallesi Şeyh Cerrah'taki Filistinli aileler, zorla yerlerinden edilmelerini kolaylaştırmak için tasarlanmış yasal sistemde uzun yıllardır tahliye tehdidi altında yaşıyor” değerlendirmesini yaptığı yazısında, “Son haftalarda, aşırılık yanlısı yerleşimciler onları tahliye etme çabalarını yoğunlaştırdı. Ve trajik bir şekilde, bu tahliyeler daha geniş bir siyasî ve ekonomik baskı sisteminin sadece bir parçasıdır” sözleriyle gerilimde gerçek sorumlunun İsrail'in hukuksuz uygulamaları olduğuna işaret etti.



İsrail tüm dünyanın gözünün içine baka baka Gazze'de ölüm saçmaya devam ediyor. Siyonist İsrail, açık cezaevine çevirdiği bölgede hava saldırısı sonucu bir aileyi yok etti.

Bayramlaşmak için gittikleri evde, İsrail uçaklarının bombardımanında bir anne ve 3 çocuğu şehit düştü. Eşini ve 3 çocuğunu kaybeden baba Muhammed El-Hadidi, bir oğlunun yoğum bakımda olduğunu zannederken yanındakiler şehit düştüğünü söyledi. Yaşadığı acıya rağmen 'Allah'a hamd olsun. Onlar Rablerinin katındalar' diyerek Rabbine teslimiyetini gösterdi. O anlar izleyenlerin yüreklerini dağladı.







IRKÇI NETANYAHU'YU SAVUNMA



İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistinlileri ötekileştirerek iki devletli çözüm olasılığını engellemek için yasa dışı yerleşim politikalarının peşinde koştuğunu vurgulayan Sanders, “İsrail, barış ve adalet yerine, o topraklarda eşitsiz ve demokratik olmayan kontrolünü sağlamlaştırıyor” değerlendirmesinde bulundu. ABD'nin İsrail'e her yıl yaklaşık 4 milyar dolar yardımda bulunduğunu hatırlatan Sanders, Netanyahu hükümeti ile onun demokratik olmayan ve ırkçı davranışlarını artık savunmayı bırakmak gerektiğini kaydetti.



Kongre'de önde gelen Demokrat isimler, Demokrat Joe Biden'ın İsrail'e koşulsuz destek politikasını sert dille eleştiriyor. Beyaz Saray ile Kongre arasındaki Filistin çatlağı dün Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda da bir kez daha gündeme geldi. ABD Kongresi'nin ilk kadın Müslüman vekillerinden Filistin kökenli Rashida Tlaib, gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve parti liderlerinin açıklamalarının Filistinlilere değinmediğine işaret ederek, söz konusu açıklamalarda “evlerinden çıkarılanlar, gözaltına alınanlar ve ibadethanelere atılan göz yaşartıcı bombaların” yok sayıldığına dikkati çekti. Rashida Tlaib, “Apartheid İsrail hükümetine ne kadar para gönderirseniz gönderin Filistinliler hiçbir yere gitmiyor” sözleriye ABD Kongresi'nde Filistin'in direnmeye devam edeceğini kaydetti. Tlaib, ABD basınının ölen Filistinli sayısını İsrail'in kayıpları olarak göstermesini, İsraillilere “öldürüldü” Filistinlilere “öldü” ifadesini kullanmasını eleştirdi. Somali kökenli Ilhan Omar da ABD'nin İsrail'e yardımlarını eleştirerek, “Fonladığımız İsrail hükümeti, Filistin devletinin kurulmasını imkansız hale getirmeye çalışırken, buna engel olmak için hiçbir şey yapmadan Filistin devletini nasıl destekliyor gibi görünebiliriz” dedi. ABD'li Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Kongre'deki konuşmasında, Filistinli yaralı kız çocuğunun yer aldığı fotoğrafı göstererek, ABD yönetimine “sorumlu davranma” çağrısı yaptı. ABD'nin bu süreçte sorumluluk taşıdığını belirten Ocasio-Cortez, “ABD, Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ve adaletsizliklerde oynadığı rolü kabul etmelidir. Bu ‘iki taraf' ile ilgili bir şey değil. Bu, güç dengesizliğiyle ilgili” şeklinde konuştu. Biden yönetiminin, İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğuna dikkat çektiğini söyleyen Ocasio-Cortez, kürsüde, “Peki ya Filistinlilerin hayatta kalma hakkı var mı?” diye sordu.