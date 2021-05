Odatv'den skandal manşet! İsrail vurdu diyemediler!

İsrail savaş uçakları, Gazze'de içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ve Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın ofislerinin de bulunduğu yüksek katlı binayı vurarak yıktı.



Uluslararası medya, bu saldırıyı "İsrail, Associated Press ve Al Jazeera'nın medya ofislerinin bulunduğu binayı bombaladı, yerle bir etti" şeklinde duyururken, OdaTV'nin haberi duyuruş şekli pes dedirtti.



'İSRAİL BOMBALADI' DİYEMEDİ



OdaTV, işgalci İsrail'in bu vahşetini, "Gazze'de büyük patlama: 13 katlı bina böyle çöktü" başlığıyla servis etti. Gazze'de medya ofislerinin de içinde olduğu binanın bombalanmasını sanki bina kendi kendine yıkılmış gibi göstermeye çalıştı. Terör devleti İsrail'in vahşetini göz ardı eden OdaTV'nin yapmaya çalıştığı bu algı sosyal medyada büyük tepki topladı.