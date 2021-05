İsrail 3 koldan Filistin'i katlediyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar ile Batı Şeria ve Yahudi yerleşimcilerin işgali altındaki diğer bölgelerde düzenlediği baskınlarda en küçüğü 5 aylık olmak üzere 34 çocuk şehit edildi.





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze'ye yönelik saldırılarda şimdiye kadar 31'i çocuk, 20'si kadın 126 Filistinli şehit oldu, 950 kişi de yaralandı. Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşadığı mahallelere askerlerin düzenlediği baskınlar ve gösterilere müdahaleler sırasında ise 3'ü çocuk 14 kişi şehit düştü, 68 kişi yaralandı.



23 OKULU YIKTILAR

İsrail saldırılarının Gazze'de neden olduğu zarar ise 70 milyon doları aştı. Sivillerin yaşadığı çok katlı 32 bina yerle bir oldu. 500 yerleşim birimi yıkılırken, 3 bin 500 yerleşim birimi hafif ve orta hasar gördü. Saldırılarda 23 medya merkezi yıkıldı, 4 banka binası bombalandı, 60 hükümet merkezi hasar gördü, 23 okul hasara uğradı.



Son olarak dün akşam İçişleri Bakanlığı binası savaş uçaklarınca vuruldu. Öte yandan birçok bölgeden alevler yükselmeye devam ediyor. Elektriklerin kesilmesi nedeniyle Gazze'nin kuzeyi karanlığa gömüldü.



ANNE VE 3 ÇOCUĞUNU UYKUDA KATLETTİLER

İsrail, Filistinli Attar ailesinin hayatını söndürdü. Attar ailesine ait ev yerle bir oldu. Enkazdan baba Muhammed Haşim el-Attar sağ çıkarılırken, genç anne Lima (27) ile çocukları Muhammed (5 aylık), Emire (6), İslam'ın (5) cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne ve çocukları ölüme uykularında yakalandı.



AİLELER SINIFLARA SIĞINDI

Gazze'de gece boyu süren İsrail saldırılarından korunmak için bazı Gazzeliler okullara sığındı. BBC'ye konuşan Gazze sakini Rama Ebu Rahmer, "Çok kötüydü, her yer bombalanıyordu. İnsanlar çok korktu, özellikle de sınır bölgelerinde yaşayanlar. Evlerini terk ettiler. Önceden uyarmadan apartmanları yıktılar. Aileler öldü" dedi.





İÇ SAVAŞ KORKUSU YAYILIYOR

İsrail'de ülkenin Yahudi ve Arap toplulukları arasında gerilim devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yaşananların iç savaşa yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.



İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz olayları engellemek için çok sayıda kolluk kuvvetinin görevlendirildiğini, 400'den fazla Filistinlinin gözaltına alındığını açıkladı.



KARA OPERASYONU OYUNU

İşgalci İsrail askerleri, Gazze sınırına asker ve ağır silah yığmayı sürdürüyor. Basına yapılan farklı açıklamaların ardından İsrail ordusu, askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmediğini açıkladı.



Ancak 9 bin yedek asker göreve çağrıldı. İsrail tankları da Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail, tüm vatandaşlarına "Gazze sınırından uzak durmaları" çağrısı yaptı.





AA MUHABİRLERİ YARALANDI

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında Anadolu Ajansı kameramanı Muhammed El-Alul ile foto muhabiri Mustafa Hassuna ve şoförleri yaralandı.



Saldırıları bölgenin kuzeyindeki El- Bedevi köyü yakınlarında takip ederken yaralanan Alul ile Hassuna, şoförleriyle birlikte hastaneye kaldırıldı.