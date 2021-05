Fahrettin Altun: İsrail, basın özgürlüğüne darbe vuruyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televizyon kanallarının bulunduğu binayı bombalayan İsrail'e tepki göstererek, "Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor." ifadelerini kullandı.



İsrail televizyon kanallarının bulunduğu binayı hedef aldı

İsrail ordusu, Gazze kentinde içinde Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu yüksek katlı bir binayı vurdu. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.



"İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor"

İsrail'in saldırısının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Altun, "İsrail katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.