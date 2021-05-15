Diyarbakır Anneleri'nden CHP'li vekile şok! Kemal Bey’in aklına şimdi mi geldik



Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 625 gündür evlat nöbeti tutan aileler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kendilerini ziyaret gelen CHP'li heyete tepki gösterdi.



Ramazan Bayramı'nın ikinci günü aileleri ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla geldim" deyip ailelere destek vereceklerini söyledi. Evlat nöbetindeki aileler ise, bunun geç kalınmış bir ziyaret olduğunu belirterek "Şimdiye kadar neredeydiniz?" diye sordu.



'SESİMİZİ DUYMADI'

CHP'li Erol'a tepki gösteren anne Ayşegül Biçer, "Benim oğlum Mustafa 3 yıldır PKK'nın elinde, 2 yıla yakındır HDP önünde eylem yapıyorum. Kemal Bey'in aklına şimdi mi geldik? HDP'nin kapısında 2 yıldır sesimizi duymayan genel başkanınızın desteğini ve selamını kabul etmiyoruz" dedi.



DESTEĞİNİ ÇEKMELİ'



Sur'da yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın ise, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir baba değil mi? Neden halen Kürt çocuklarını ölüme gönderen HDP ile hareket ediyor.



Sizden ve genel başkanınızdan rica ediyoruz, artık HDP'den desteğinizi çekin. Siz HDP ile hareket ettiğiniz sürece onlar sizden cesaret alarak çocuklarımızı ölüme gönderiyor" diye konuştu.



'GÖZYAŞIMIZI GÖRMEDİNİZ'



Kızı Ceylan için 625 gündür HDP'nin kapısında gözyaşı döktüğünü belirten annelerden Türkan Mutlu ise, "Kızımdan yaklaşık 6 yıldır haber alamıyorum. Biz çocuklarımızı gözyaşları döke döke HDP kapısında isterken, CHP ve İYİ Parti HDP ile ortak hareket etmeye devam etti.



Siz 'Ben genel başkanımızın talimatıyla geldim' diyorsunuz. Bugüne kadar bu desteği neden vermediniz? Daha önce Özgür Özel Bey de gelip bizi ziyaret etti. Ne o ziyareti ne de bu ziyaret kabul etmiyoruz, samimi bulmuyoruz" diye konuştu.



Celil Begdaş ise, "Bizim kapımıza düşmanımız da gelse kabul ederiz, ama bu ziyaret neden bu kadar gecikti. 2 yıldır burada bize her türlü hakareti yaptılar, çocuklarımızı kendi kanallarına çıkarıp bize evlat işkencesi yaşattılar.



Ama sizin genel başkanınız bir gün olsun grup toplantısında aileleri diline dahi getirmedi. Bu kadar yaşananlardan sonra aileler şimdi mi aklına geldi" ifadelerini kullandı.