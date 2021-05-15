USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

Diyarbakır Anneleri'nden CHP'li vekile şok! Kemal Bey’in aklına şimdi mi geldik

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2 yıldır görmezden geldiği evlat nöbetindeki aileleri ziyaret için Elazığ milletvekili Gürsel Erol’u gönderdi. Aileler, “Kemal Bey’in aklına şimdi mi geldik? HDP, CHP’den aldığı cesaretle çocuklarımızı ölüme gönderiyor” diye tepki gösterdi

Siyaset / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:11
Diyarbakır Anneleri'nden CHP'li vekile şok! Kemal Bey’in aklına şimdi mi geldik


Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 625 gündür evlat nöbeti tutan aileler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kendilerini ziyaret gelen CHP'li heyete tepki gösterdi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü aileleri ziyaret eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla geldim" deyip ailelere destek vereceklerini söyledi. Evlat nöbetindeki aileler ise, bunun geç kalınmış bir ziyaret olduğunu belirterek "Şimdiye kadar neredeydiniz?" diye sordu.

'SESİMİZİ DUYMADI'
CHP'li Erol'a tepki gösteren anne Ayşegül Biçer, "Benim oğlum Mustafa 3 yıldır PKK'nın elinde, 2 yıla yakındır HDP önünde eylem yapıyorum. Kemal Bey'in aklına şimdi mi geldik? HDP'nin kapısında 2 yıldır sesimizi duymayan genel başkanınızın desteğini ve selamını kabul etmiyoruz" dedi.

DESTEĞİNİ ÇEKMELİ'

Sur'da yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın ise, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bir baba değil mi? Neden halen Kürt çocuklarını ölüme gönderen HDP ile hareket ediyor.

Sizden ve genel başkanınızdan rica ediyoruz, artık HDP'den desteğinizi çekin. Siz HDP ile hareket ettiğiniz sürece onlar sizden cesaret alarak çocuklarımızı ölüme gönderiyor" diye konuştu.

'GÖZYAŞIMIZI GÖRMEDİNİZ'

Kızı Ceylan için 625 gündür HDP'nin kapısında gözyaşı döktüğünü belirten annelerden Türkan Mutlu ise, "Kızımdan yaklaşık 6 yıldır haber alamıyorum. Biz çocuklarımızı gözyaşları döke döke HDP kapısında isterken, CHP ve İYİ Parti HDP ile ortak hareket etmeye devam etti.

Siz 'Ben genel başkanımızın talimatıyla geldim' diyorsunuz. Bugüne kadar bu desteği neden vermediniz? Daha önce Özgür Özel Bey de gelip bizi ziyaret etti. Ne o ziyareti ne de bu ziyaret kabul etmiyoruz, samimi bulmuyoruz" diye konuştu.

Celil Begdaş ise, "Bizim kapımıza düşmanımız da gelse kabul ederiz, ama bu ziyaret neden bu kadar gecikti. 2 yıldır burada bize her türlü hakareti yaptılar, çocuklarımızı kendi kanallarına çıkarıp bize evlat işkencesi yaşattılar.

Ama sizin genel başkanınız bir gün olsun grup toplantısında aileleri diline dahi getirmedi. Bu kadar yaşananlardan sonra aileler şimdi mi aklına geldi" ifadelerini kullandı.

Özgür ÖzelMilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement