ABD'den göstermelik İsrail tepkisi!

İşgalci İsrail ordusu, Gazze şehrinde yer alan Amerikan merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 13 katlı katlı bir binayı vurdu.



Bölgede yabancı medya kuruluşlarının ofis açmasına karşı olan İsrail'in 4 füzeyle vurduğu 13 katlı bina, çökerek yerle bir oldu.



İSRAİL İLE DOĞRUDAN TEMASA GEÇTİK!



Konuya ilişkin ABD'den açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsraillilerle doğrudan temasa geçerek gazetecilerin ve bağımsız medyanın güvenliğini sağlamanın büyük bir sorumluluk olduğunu ifade ettik." ifadelerini kullandı.



Psaki geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını ve sivil katliamını "nefsi müdafaa" olarak tanımladıklarını duyurmuştu.