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Gözyaşları içinde dağa kaçırılan kızına seslendi: Gel bize de bayram olsun artık

2015 yılında Dersim Anadolu Lisesi'nde eğitim gördüğü sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Alev için eylemini sürdüren Diyarbakır Anneleri’nden Güllü Turan, bayram arifesinde kızına teslim olması için çağrı yaptı. HDP tarafından kızının Kobani'ye gönderildiğini belirten Turan, ''Sensiz kaç bayram geçti, gel bize de bayram olsun artık. Devletine güven teslim ol'' diye seslenirken, HDP'ye ise lanet okudu.

Güncel / 12 Mayıs 2021 Çarşamba 13:38
Gözyaşları içinde dağa kaçırılan kızına seslendi: Gel bize de bayram olsun artık

Pertek ilçesine bağlı Karagüney köyündeki evinde kızının fotoğrafını ve okulda verilen takdir belgelerini eline alıp, geride bıraktığı eşyalarını koklayarak, gözyaşı döken Güllü Turan, '2015 yılında kızım okuldaydı. Bir cuma günüydü kızım gelmedi. Ortalığa düştük, sabaha kadar kapının önünde yavrumu bekledim. Sabah oldu babası Tunceli merkeze gitti. Okula gitmiş okuldakiler kızımızın eve gittiğini söylediler. Biz de kızımızın eve gelmediğini söyleyince ortalığa düştük. Sonra öğrendik ki Tunceli HDP binasına girmiş, eşim orda Melek adında birisiyle konuştu. O da kızınız buraya gelmemiş diyerek karakolun yolunu gösterdi. Bir türlü bulamadık kızımızı. Sonra duyduk ki HDP, kızımızı Kobani'ye yollamış. Allah onların bin belasını versin, Allah onları kahretsin. Ne istediler evladımızdan ne istediler kuzumdan, ne istiyorlar artık fakir fukaranın çocuğundan' dedi.

'GEL BİZE DE BAYRAM OLSUN ARTIK'
Kızının evine döneceği gün bayram yapacaklarını anlatan Turan, 'Yavrum yine bayram geldi, Anneler Günü geçti. Ben yavrumun sesini özlemişim. Ben yavrumun kokusunu özlemişim. Ben senin hasretinden ölmüşüm. Benim sesimi duyuyorsan gel yuvana bize de bayram olsun artık Alev'im. Kaç doğum günün, kaç Anneler Günü kaç bayram geçti. Kurban olurum, dön artık evine. Kızımı bulana kadar mücadeleme devam edeceğim. Annelere sesleniyorum, kimin evladı dağdaysa gelin birlik olalım evladımızı arayalım ve bulalım. Ben kızımı bulana kadar vazgeçmeyeceğim, Diyarbakır'da çadırda bekleyeceğim. O zalimlerin elinden kaç gel, devletimizin adaletine teslim ol. Alev'im onlar seni büyütmedi, onlar seni beslemedi, onlar seni yetiştirmedi, onlar senin beşiğini sallamadı ki sana acısınlar. Seni düşünen sana acıyan benim kuzum. Senin hiçbir suçun yok. Devlet de seni affeder, ceza evine atmaz. Gelen teslim oluyor ve ceza almıyor. Devletimize ve adaletimize güven bebeğim' diye konuştu.


Anneler Günü

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