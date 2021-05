Acil Kudüs Toplantısı bildirgesi yayınlandı: Terör devleti İsrail huzurun önündeki en büyük engeldir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Mescid-i Aksa ve Kudüs' gündemiyle düzenlenen 'Acil Kudüs Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgede, 'İsrail'in Kudüs'te Müslümanların asırlardır yaşadıkları toprakları gasbetme girişimi ve Filistin halkının zorla evlerinden çıkarılması, tehcire zorlaması, bir insanlık suçudur ve asla kabul edilemez. Terör devleti İsrail, bu tutumuyla bu coğrafyada barış ve huzurun önündeki en büyük engeldir. Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim ve her zeminde savunacaktır.' ifadelerine yer verildi.