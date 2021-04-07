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ANFA Güvenlik’teki zimmet soruşturmasında yeni gelişme! Muhasebe personeli Tahsin Tunç gözaltında

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde başlatılan yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında ANFA Güvenlik muhasebe personeli Tahsin Tunç’un gözaltında olduğu öğrenildi. Tahsin Tunç’un, firmalara ödeme listesine kendi ismini de eklediği, şirket üzerinden defalarca zimmetine para geçirdiği öğrenildi. Tahsin Tunç’un zimmetine geçirdiği paranın 109 bin TL olduğu ifade ediliyor. Tahsin Tunç, emniyetteki ifadesinde zimmetine para geçirdiğini kabul etti.

Güncel / 07 Nisan 2021 Çarşamba 10:57
ANFA Güvenlik’teki zimmet soruşturmasında yeni gelişme! Muhasebe personeli Tahsin Tunç gözaltında

ANFA Güvenlik'in avukatı Feryal Üçer ve ANFA muhasebe elemanı Aykut Yıldırım; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek Tahsin Tunç hakkında ihbarda bulundu.

DEKONT GERÇEK DEĞİL
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş.'ye 22 Şubat 2021 tarihli 23 bin 600 TL KDV dahil faturaya ödeme yapıldığı ancak söz konusu tarihte bu şekilde bir faturanın ve işlenen dekontun gerçek olmadığı öğrenildi.

TUNÇ: ZİMMETİME PARA GEÇİRDİM
Tahsin Tunç, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Tunç, maddi sıkıntılardan dolayı zimmetine para geçirdiğini, bu olay dışında iki sefer daha zimmetine para geçirdiğini, yaklaşık 70 bin TL şirketi zarara uğrattığını söyledi.

YASİN VAROL DA 1 MİLYON LİRAYI ZİMMETİNE GEÇİRDİ
ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi'nde muhasebe, finans ve maaş işlerinden sorumlu personel Yasin Varol, 1 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.
Yasin Varol, 10 Mart 2021 tarihinde ifadesinde; borçlarından dolayı böyle bir şey yaptığını, hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini ve pişman olduğunu söyledi. Yasin Varol, aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Toker'in Yasin Varol'un tutuklanmasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

KARAASLAN: MANSUR YAVAŞ, ANFA'DA YAŞANAN YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜK HAKKINDA AÇIKLAMADA BULUNMALI

AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis Üyesi Osman Karaaslan; ANFA Güvenlik soruşturmasının büyüyeceğini ifade etti.

Osman Karaaslan, ANFA Güvenlik Genel Müdürü Hüseyin Toker'in soruşturmanın ardından görevinden ayrıldığına dikkat çekerek, 'Genel Müdür görevinden neden ayrılmıştır? Hüseyin Toker, zimmetten nasıl haberdar olamamıştır? Sayın Mansur Yavaş, ANFA'da yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük hakkında açıklamada bulunmalıdır. Zimmete geçirilen her kuruş Ankaralıların parasıdır. Mansur Yavaş, çalınan paranın nasıl karşılanacağını açıklamalıdır' dedi.

Mansur Yavaş

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