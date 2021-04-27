İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek özgürlüğüne kavuştu! İşte ilk sözleri

Antalya'da şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek için savcı 6 yıla kadar hapis cezası istedi. Ancak makeme, ceza verilmesine yer olmadığına hükmederek İpek'i tahliye etti.



Melek İpek ve kızları cezaevi önünde gözyaşları içinde kavuştu



Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'ndeki evlerinde, 8 Ocak 2021 günü çıplak halde kelepçeli işkencesine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeğiyle vurarak öldüren ve 18 yıldan 24 yıla kapar hapis istemiyle yargılanan Melek İpek (31), ceza almadan özgürlüğüne kavuştu.



Melek İpek tahliye oldu! İpek'in avukatı A Haber'e konuştu: ''Hepimiz dün gece rahat uyku uyuduk''



3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Melek İpek, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.



Melek İpek'in tahliye sonrası 'kızlarıma sarılıp uyuyacağım' dediği ev görüntülendi



Gözündeki morluklar geçen İpek'in, sadece alnında küçük bir yara izi kaldığı görüldü. Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, kastın aşılması sonucu taksirle insan öldürmek suçundan İpek'in 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.



Ayrıca en alt sınırdan ceza verilmesini ve tutukluluk halinin devamını istedi.



Söz alan ve gözyaşları içinde eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, o gece de sabaha kadar aralıksız işkence yaptığını anlatan Melek İpek, 'Akşam bana ateş ettiğinde kafamı eğmesem ölecektim' dedi.



Mahkeme, 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereği Melek İpek'e ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek tahliye kararı aldı.



'KIZLARIMA SARILIP UYUYACAĞIM'



İşkenceci kocasını öldürdüğü için tutuklanan ve 108 gün cezaevinde kalan Melek İpek, tahliye kararının ardından cezaevinden özgürlüğe adım attı.



Kapıda bekleyen kızlarına sarılıp gözyaşı döken İpek, 'Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum' dedi.



Melek İpek, tahliye kararının ardından 108 gün tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, akşam saatlerinde tahliye oldu.



Annesi Hatice, babası Menderes Çelik, kız kardeşi Nimet Çelik ve avukat Ahmet Onaran eşliğinde otomobilden inen İpek, kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur'u görünce koşarak sarıldı.



İpek, gözyaşları eşliğinde kızlarına uzun süre sarılarak 'Sizleri çok özledim, canlarım benim' dedi. Anne ve kızların buluşmasını yakınları ve ailenin avukatı Ahmet Onaran gözyaşları içerisinde izledi. Melek İpek'in gözünde ve yüzündeki yaralarının izlerinin ise hala geçmediği dikkati çekti.



'MELEK İPEK İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILDI'



Tahliyeyi değerlendiren avukat Ahmet Onaran, mahkeme heyetinin 26 tanık dinleyip çok sayıda delil incelediğini ve yargılamanın 41'inci gününde tahliye çıktığını vurguladı.



Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Onaran, 'Mahkemeler milletin vicdanıdır. Ramazan İpek'in anne ve babasına başsağlığı dileriz.



Bir zafer kazanmış edasında değiliz. Melek İpek için yeni bir sayfa açıldı. Süreç takip edilecek' dedi.



Melek İpek ise tahliye edilmeyi beklediğini ancak bu kadar çabuk olmasını beklemediğini belirterek,



'Çok müthiş bir şey tarifi mümkün değil. Ben böyle olmasını hiçbir zaman istemedim.



Yanımda olan herkese teşekkürler. Bu kararı bekliyordum ama bu kadar kısa sürede olacağını beklemiyordum. Kızlarımla evime gidip onlarla uyumak istiyorum' diye konuştu.



İpek ve ailesi cezaevinden ayrılarak evlerine doğru hareket etti.



E OLMUŞTU!



Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı.



Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü.



İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.



Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu.



İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.



İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu.



Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi.



Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.



Cumhuriyet savcısının 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istediği iddianamede, Melek İpek'in 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.



Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Melek İpek, dün saat 16.30'da Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıktı.



Duruşma salonunda maktul Ramazan İpek'in yakınlarının avukatı ile Melek İpek'in avukatları hazır bulundu.



SAVCI, 6 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ



Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Melek İpek'in 'kast olmaksızın taksirle insan öldürme' suçundan, 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini talep etti.



Şikayetçi Murat İpek ile Esma İpek'in avukatı Ziya Berkhan Yaman, savcının esas hakkındaki mütalaasına katılmadığını belirterek, 'Olayda taksirden bahsedilemez. Sanık kendisini ve çocuklarını korumak amacıyla cinayet işlediği yönündeki savunmalarına bakacak olursak, olayda şiddet ön plana çıkarılıyor.



Melek İpek'in koruma talebi yoktur. Melek İpek neden kaçmadı? Kurtulma imkanı varken neden gitmedi? 12 yıllık birliktelik yaşayan Melek İpek, kolluk kuvvetlerine müracaat etseydi, mutlaka geri dönüşüm olurdu.



Koruma kararlarını tartışabileceğimiz yerler mahkeme salonları değil, meclis olabilir. Biz burada 20'ye yakın tanık dinledik. Ortak tanıdıkları sürekli şiddet öyküsünden bahsetmedi.



Maktulün 12 yıldır Melek'e yönelik şiddetini hiçbir tanık doğrulamadı. Tanığın anlatımları ile Melek'in anlatımları birbirleri ile örtüşmüyor' dedi.



KARARINI DUYUNCA AĞLADI



Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Heyet, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi. Hakim karşısına çıktığı 3'üncü duruşmada 108 gün sonra tahliye kararı ile özgürlüğüne Kavuşan Melet İpek, hıçkırıklarla ağlayarak, mahkeme heyetine 'Çok teşekkür ederim' dedi. Melek İpek, kendisini karşılayan ailesiyel birlikte evinin yolunu tuttu.