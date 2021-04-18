Koalisyon güçlerinin üssüne saldırı

Irak resmi haber ajansına göre, Beled Askeri Hava Üssü'nün içerisine 2 roket düştü. Saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Haberde, saldırıda yaralananların sivil ya da asker olduğu bilgisine ise yer verilmedi. Irak'ta resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

4 NİSAN'DA ROKETLİ SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Beled Askeri Hava Üssü'nü Irak ordusuna teslim etmişti. Hava Üssü'nde ABD'li Sallyport Global isimli güvenlik şirketi çalışanlarının bulunduğu biliniyor.

4 Nisan'da Beled Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenlenmişti.