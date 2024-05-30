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Beyaz Gazete
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Slovenya'dan Filistin Devleti'ni tanıma kararı

Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.

Ekleme: 30.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Slovenya'dan Filistin Devleti'ni tanıma kararı
Slovenya hükümeti Filistin Devleti'ni tanıma kararı aldı.

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