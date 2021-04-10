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Kadın özel harekat ekiplerinin operasyon anı: Hedefi 200 metreden tam isabet vuruyorlar

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personelin zorlu eğitimi ve terörle mücadele operasyonları görüntülendi. Doğu ve Güneydoğu'daki zorlu coğrafyalarda gece gündüz elleri tetikte görev yapan kadın özel harekat ekipleri, 200 metreden hedefi tam isabetle vurarak başarılarını ortaya koyuyor.

Güncel / 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:34
Kadın özel harekat ekiplerinin operasyon anı: Hedefi 200 metreden tam isabet vuruyorlar

Şırnak Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personelin zorlu eğitimi ve terörle mücadele operasyonları, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.

Terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı illerden Şırnak'ta görev yapan kadın özel harekat polisleri, 6 aylık eğitimin ardından Doğu ve Güneydoğu'daki zorlu coğrafyalarda terör örgütlerine göz açtırmıyor

Özel harekat polisi olmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Yağmur Güney, 'Bu mesleğin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bizim geçmişimiz vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarla dolu. Bizler bu şerefli üniformayı giymekten her zaman gurur duyuyoruz' dedi.



Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli kadın özel harekat ekiplerinin zorlu eğitimi ve terörle mücadeleye yönelik operasyonları, DHA tarafından görüntülendi.

Gece gündüz elleri tetikte görev yapan kadın özel harekat ekipleri, bütün ekiplerle aynı eğitime tabi tutuluyor.



Türkiye'de terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı yerlerden Şırnak'ta görev yapan kadın personel, 6 aylık zorlu eğitimin ardından Doğu ve Güneydoğu'daki zorlu coğrafyalarda terör örgütleriyle mücadele ediyor.

Eğitim sonrası her türlü zorlu iklimde ve coğrafi şartta görev yapabilecek hale gelen özel harekat timleri, yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipman ile gece gündüz teröristlere korku salıyor.

Yakın muharebe atışlarında hedefi ıskalamayan kadın özel harekat timleri, 200 metreden de hedefi tam isabetle vurarak, başarılarını ortaya koyuyor.



'VATANIMIZ İÇİN BURADAYIZ'

Erkeklerle aynı eğitimi aldıklarını söyleyen kadın özel harekat polisi, 'Bu mesleğin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.'

'Bizim geçmişimiz vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarla dolu. Bizler özel harekat polisi olarak bu şerefli üniformayı giymekten her zaman onur ve gurur duyuyoruz. '

'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için bu şerefli ve kutsal görevi her şartta başarılı şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 6 aylık özel harekat eğitimi alıyoruz.'

'Bu eğitimler bittikten sonra şubelerimizde her daim eğitimlerimiz devam etmektedir. Silah ve araçlarımız yerli ve millidir. Görevlerimizde, eğitimlerimizde bunları kullanmaktayız.'


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