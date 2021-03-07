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Diyarbakır annelerinden CHP’li Özel’in sözlerine tepki: HDP'yi PKK'yı lanetleyip kınamasını istedik bize cevap vermedi

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendilerini ziyaretinin ardından yaptığı "Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi" açıklamasına tepki gösterdi. Annelerden Ayşgegül Biçer, "Tepki gösterenler ailelerdi. HDP'yi, PKK'yı lanetleyip kınamanızı istiyoruz. Bize bir cevap vermediniz. Yaptığınız Twitter açıklamasında bile diyorsunuz ki 'Evlatları için mücadele eden...' HDP'nin kandırarak PKK'ya verdiği çocuklar için demiyorsunuz. Gelişinizi hiç samimi bulmadık" dedi.

Güncel / 07 Mart 2021 Pazar 12:18
Diyarbakır annelerinden CHP’li Özel’in sözlerine tepki: HDP'yi PKK'yı lanetleyip kınamasını istedik bize cevap vermedi

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 552. gününde devam ediyor. Diyarbakır anneleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in kendilerini ziyaretinin ardından yaptığı 'Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi' açıklamasını eleştirdi.
'CHP'liler bizi duyuyorsa da duymazlıktan geliyor'

Oturma eylemi yapan annelerden Ayşgegül Biçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özel'in kendilerini ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamalara cevap verme ihtiyacı hissettiklerini söyledi. 'Ne sosyal medyadan bize cevap veriyor ne de bir açıklama yapıyor. Bizi duymuyor. Duyuyorsa da duymazlıktan geliyor' ifadelerini kullanan Biçer, şöyle konuştu:

'Özgür Özel'e soruyorum. 'Diyarbakır İl Başkanı daha önce geldi.' diyor. HDP'ye girip sonra bizim yanımıza geldi. 'Biz buraya geldiğimizde aileler tepki göstermedi. Gösterenler de aile değildi.' diyor. Tepki gösterenler ailelerdi. Bir buçuk yıldır annelerin, babaların feryatlarını görmediniz, buraya gelip boy gösterisi yaptınız. HDP'yi, PKK'yı lanetleyip kınamanızı istiyoruz.

"HDP'nin kandırarak PKK'ya verdiği çocuklar için demiyorsunuz"

Bize bir cevap vermediniz. Yaptığınız Twitter açıklamasında bile diyorsunuz ki 'Evlatları için mücadele eden...' HDP'nin kandırarak PKK'ya verdiği çocuklar için demiyorsunuz. Gelişinizi hiç samimi bulmadık. Biz anneler ve babalar olarak diyoruz ki 'CHP artı HDP eşittir PKK.' Söylediğimizin arkasındayız. Gelişinizi samimim bulmadık. HDP ve CHP ittifak içinde. Bizim üstümüzden kirli siyaset yapmasınlar.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Hiç yanımızda olmadınız

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti. Aileler, ziyarette evlatlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'yi şikayet ederken, CHP heyetine de 'Hiç yanımızda olmadınız' sözleriyle tepki gösterdi.

Özgür Özel

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