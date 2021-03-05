Kurallara uymayan yandı! HES kontrolüne vatandaş katkısı

Pandemi döneminin başından bu yana mart ayı, ikinci yeni normalin başladığı ay olacak. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle yüksek ya da çok yüksek riskli iller için farklı tedbirler alınacağını duyurdu.



Kurallara uyan illerde ise hayat daha normal olacak. İllerin iki haftalık süreyle vaka artışları kontrol edilecek. Vaka sayısını düşüren iller açılmayla ödüllendirilecek, diğer iller ise yasaklarla gündeme gelecek.



KURALLARI İHLAL EDENİ BİLDİRİN



Bu nedenle görev vatandaşa düşüyor. Yetkililer de vatandaştan destek bekliyor. Kırklareli Valiliği vatandaşlara, kuralları ihlal edenleri ihbar etmeleri çağrısında bulundu, 'Dinamik Denetim Süreci´nde kuralları ihlal edenlerin ihbar edilmesini istedi.



Valilik açıklamasında, 'HES (Hayat Eve Sığar) uygulaması üzerinden 'ihbarda bulun' özelliği ile kural ihlallerini bildirin, salgının kontrol altına alınmasına destek olun' denildi. Peki nedir HES İhbar? 'Hayat Eve Sığar' uygulamasındaki 'ihbar' bölümü ile işletmeler ya da toplu etkinliklerde maske, mesafe ya da hijyen kurallarına uyulmaması durumunda, yetkililere bildirimde bulunulabiliyor.



İhlal bildirimi, en yakında yer alan denetim ekibine, tıpkı filyasyon sisteminde olduğu gibi mobil olarak bildirilerek, anında değerlendiriliyor. Ana menüde bulunan 'İhbarda Bulun' mönüsünden başlık ya da işletme adı belirtilerek, ihlalin açıklaması ve açık adres belirtiliyor ya da konum paylaşılabiliyor. Hatta ihbara ait fotoğraf da uygulama üzerinden eklenebiliyor.



Bu ihbar yapıldıktan sonra emniyet derhal harekete geçiyor ve ihlal yaptığı iddia edilen yer veya kişileri yerinde denetliyor. Böylece milyonlarca kişinin hayatını kaybettiği COVID-19'a karşı mücadele daha sıkı yürütülmüş oluyor. Ayrıca diğer birimler de, koronavirüs önlemleriyle ilgili rutin kontrollerini sürdürüyor.



Hayat Eve Sığar uygulamasına girin, konumunuzu açıp ihbarda bulun butonuna basın. İhbar ve ihlal türünü açılan sekmeden seçin, alandan fotoğraf çekmek isterseniz butona basın. Daha sonra alandan çektiğiniz veya galeriden seçtiğiniz fotoğrafı ekleyin. Fotoğrafı ekledikten sonra gönder tuşuna basın, ihbarınızın alındığına dair mesaj göreceksiniz.



'HER YER MAVİ OLSA BİLE...'



Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), ülke genelinde kademeli normalleşme sürecine geçilmesinin Kovid-19 pandemisinde sona gelindiği gibi algılanmaması gerektiğine dikkat çekti.



TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, farklı şehirlerde farklı uygulamalara gidilmesinin doğru olduğunu ancak pandemi ile mücadelede aynı tedbirlere devam edilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, risk derecesine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı diye sınıflandırılan tüm iller en düşük risk grubu olarak kabul edilen mavi renge dönüşse bile, 'maske, mesafe, hijyen ve aşı' uygulamalarından taviz verilemeyeceğini hatırlattı.



Yılmaz, 'Pandemi bitmiş değil. Mutant virüsten söz ediliyor. Risk bölgelerine göre yeni normalleşme adımları belirlenip, yeni normalleşme süreci başlamış olsa da; ülkemizde günlük vaka sayısının yaklaşık 12 bin gibi yüksek bir seviyede olduğu ve mutant virüslerın hızla yayıldığı, bunların bulaşma potansiyelinin daha fazla olduğu biliniyor.



Ancak sosyal yaşantımızda kontrollü olmak, maske, sosyal mesafe ve temizlik önlemlerine her zamankinden daha fazla dikkat ederek bölgemizde olgu sayısını artırmamak da bizlerin elinde' dedi.



Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, 'covid19.saglik.gov.tr' adresinden paylaşıldı.



Buna göre, son 24 saatte 137 bin 885 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 685 oldu. Son 24 saatte 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye yükseldi.



Test sayısı 33 milyon 716 bin 746'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, vefat sayısı 28 bin 839, ağır hasta sayısı 1220 oldu. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.