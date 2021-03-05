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Bitlis'te yaşanan helikopter kazasının görgü tanığı Davut Bikeç yaşananları anlattı

Bitlis'ten acı haber geldi. Bingöl'den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı ve 11 askerimiz şehit oldu.Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu. Köylülerden Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı. Bikeç, "Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Birinin yanına gittim. Helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım." ifadelerini kullandı.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 09:14
Bitlis'te yaşanan helikopter kazasının görgü tanığı Davut Bikeç yaşananları anlattı

Bitlis'ten acı haber geldi. Bingöl'den kalkan askeri helikopter kaza kırıma uğradı ve 11 askerimiz şehit oldu.

Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü sakinleri, kırsal alanda kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı askerlerin yardımına koştu. Köylülerden Davut Bikeç, yaşananları anlattı.

Köylülerden Davut Bikeç, helikopter düştüğü haberini alır almaz diğer köylülerle bölgeye giderek yaralılara yardımcı olmaya çalıştıkları anları anlattı.



Olay sırasında bir motor sesi duyduğunu ancak ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Bikeç, şöyle konuştu:

'Sonra çocuklarımız gelerek helikopterin düştüğünü söyledi. Olay yerine gittiğimizde şehitler vardı. Çok üzgünüm. 4 yaralı vardı. Birinin yanına gittim Helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım. Kendine geldi 'İyiyim' dedi. Sonra kırık olabileceğini söyleyerek kıpırdamamasını istedim.'

'CEKETİMİ ÇIKARARAK ÜŞÜMEMESİ İÇİN ÜZERİNE SERDİM'

Daha sonra diğer yaralının yanına gittiğini aktaran Bikeç, 'Ceketimi çıkararak üşümemesi için üzerine serdim. Kolu sıkışmıştı. Onu bulunduğu yerden çıkardık. Sonra sağlık ekipleri geldi. İki yaralıyı kendi çabalarımızla kurtardık.' dedi.


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