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Bakan Kurum'dan sıfır atık açıklaması!

Sıfır Atık projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2023 yılı hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, "Sıfır Atık Projesi ile 17 milyar lira kazanç sağlandı." dedi.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 16:45
Bakan Kurum'dan sıfır atık açıklaması!

Bakan Kurum, Twitter'dan 'Sıfır Atık' ve 'Sıfır Atık Mavi' projelerinin verilerinin bulunduğu infografikle birlikte, 'Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz Türkiye'nin en büyük çevre hareketi Sıfır Atık ile 2023 yılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.' mesajını paylaştı.

Kurum'un paylaştığı infografiğe göre, Sıfır Atık Projesi ile 17 milyar lira kazanç sağlandı.

Proje ile 315 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu, 345 milyon metreküp su tasarrufu, 2 milyar ton sara gazı salımı, 54 milyon varil petrol ve 397 milyon ton ham madde tasarrufu elde edildi. Ayrıca 209 milyon ağaç da kurtarıldı.

Sıfır atık sistemine 84 bin kurum ve kuruluş binasında geçildi. Bununla 2023'e kadar 100 bin kişiye doğrudan istihdam ve 20 milyar lira tasarruf sağlanacak.

Projeyle yüzde 13 olan geri kazanım oranı da yüzde 19'a çıkarıldı. Bu rakamın 2023'te yüzde 35 olması hedefleniyor.

PLASTİK POŞET KULLANIMI!

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle 2019-2020'de plastik poşet kullanımında yüzde 75 düşüş sağlandığı belirtilen grafikte yer alan diğer bilgiler şöyle:

'290 bin ton plastik atığın oluşmasını engelledik. Aylık 36 civarında olan kişi başı poşet kullanım adedinin 9 adete düşmesini sağladık. 290 bin ton plastiğin kullanımını önledik. Yaklaşık 12 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Son 2 yılda plastik poşet kullanımındaki azalma ile 2 milyar lira tasarruf elde ettik.'

İnfografikte 'Sıfır Atık Mavi' hareketiyle de yıllık 100 milyon lira tasarruf sağlanmasının hedeflendiği belirtilerek, '2019'da 65 bin 250 ton, 2020'de ise 20 bin ton deniz çöpü toplayarak, bertarafa gönderdik. Sıfır Atık Mavi seferberliğimizle deniz kirliliğini önleyecek, su kaynaklarımızı koruyacak çalışmalar yürütüyoruz. Mavi Bayraklı plaj sayımızı 486'ya çıkardık.' ifadelerine yer verildi.

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