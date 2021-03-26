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Pınar Gültekin'in babasına ahlaksız teklifi yapan CHP'li Süleyman Girgin'e savcılıktan ret

Türkiye'de 2020 yılının en acı verici kadın cinayetlerinden biri olarak hafızalarda kalan Pınar Gültekin'ın katledilmesi sonrası CHP'li Milletvekili Süleyman Girgin'in aileye şikayetçi olmamaları konusunda telkinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bu skandalı kamuoyuna açıklayan baba Sıddık Gültekin hakkında savcılığa pişkince yapılan şikayet konusunda kara çıktı. Başsavcılık, herhangi bir iftira unsuru bulunmadığını beyan ederek dosyayı kapattı.

Siyaset / 26 Mart 2021 Cuma 09:06
Pınar Gültekin'in babasına ahlaksız teklifi yapan CHP'li Süleyman Girgin'e savcılıktan ret

Katil Cemal Metin Avcı tarafından bir çiftlik evinde katledilen Pınar Gültekin'in babası, kendisine davadan vazgeçmesini söyleyen CHP'li milletvekili Süleyman Girgin olduğunu açıklamıştı. Girgin ile arasında 1.5 - 2 dakikalık bir telefon görüşmesi geçtiğini söyleyen Sıddık Gültekin, CHP Grup Başkanvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in durumla ilgili kendisinden bilgi aldığını söylemişti.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada Muğla milletvekili Süleyman Girgin'in kendisini arayarak taziye dilekleri ilettiğini ardından 'davadan vazgeç' dediğini açıklamıştı.

"NE KADAR PARA İSTERSENİZ VERİRİZ"

Karşı tarafın annesinin de CHP ilçe başkanlığında olduğunu söyleyen acılı baba, "Aynı partideler. Söylediğim kelimeler, harfi harfine doğrudur. Aksi ispat edilirse intihar ederim demişim. Kızınız olursa siz kabul eder misiniz? Ben kabul etmedim.

NE KADAR PARA İSTERSEN VERİRİZ DAVADAN VAZGEÇ

Kızımın taziyesi bitti. 20 gün sonra CHP ilçe başkanı Aydın Sadık arkadaşlarımı, akrabalarımı devreye soktu. İnanmadım ilk önce, Sizi kim aradı dedim. Süleyman Girgin dediler. Telefonu çıkart dedim. Çıkardı, beni arayan kişi ile aynı olduğunu gördüm. 'Ne kadar para istersen veririz' dediler. 'Davadan vazgeç' dediler." diyerek skandal olayı kamuoyuna duyurmuştu.

İFTİRA DİYEREK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

CHP'li Süleyman Girgin, Sıddık Gültekin'in kendisine iftira attığını ileri sürerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyrusunda bulunmuştu. Savcılık bahse konu açıklamaların İstanbul merkezli televizyondan yapıldığını ifade ederek dosyaya yetkisizlik vererek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

"SARF EDİLEN SÖZLER KAMUOYUNU İLGİLENDİRİYOR"

Savcılık Süleyman Girgin'in şikayeti üzerine Sıddık Gültekin hakkında başlattığı soruşturma kapsamında söz konusu televizyon yayınını inceleme altına aldı. İnceleme sonunda tarafların birisinin milletvekili olması diğer tarafın ise kamuoyunda takip edilen bir kadın cinayeti vahşetinde maktulun babası olması nedeniyle haber içeriğinin kamuoyunu ilgilendirdiğini, bu nedenle sarf edilen sözlerin haber vasfı kazandığı anlatıldı.

"SUÇ TEŞKİL EDEN BİR UNSUR BULUNMUYOR"

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Sıddık Gültekin'in Süleyman Girgin'in kendisini arayarak davadan vazgeçmesi için aradığını söylemesinin herhangi bir suç isnadı olmadığını bu nedenle 'Hakaret' ve 'İftira' suçunu oluşturacak herhangi bir eylemin bulunmadığına kanaat getirerek kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verdi. Sabah'ın haberine göre, savcılığın kararının ardından dosya kapandı.

Özgür ÖzelMilletvekiliVeli Ağbaba

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