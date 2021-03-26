Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor!

Bolu Dağı'ndan şiddetini arttıran kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini arttırdı. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu Dağı'nda tipi halinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.



GÖRÜŞ MESAFESİ 10 METREYE KADAR DÜŞTÜ



Özellikle Düzce'nin Kaynaşlı, Bakacak ve Karanlıkdere bölgelerinde etkili olan sis nedeni ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Yoğun bir şekilde yağan kar nedeni ile ağır tonajlı araçlar kontrollü olarak dağa gönderilirken, karayolları ekipleri de yolun açık olması için 6 araçla sürekli kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



KAR KALINLIĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI



Bölgede kar kalınlığı ise yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı.