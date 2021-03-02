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Merve Özbey: 33 yıl boşuna yaşamışım!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey ile iş insanı Kenan Koçak, Şubat 2020'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten kısa bir süre sonra hamilelik müjdesini veren Merve Özbey, hayranlarını bir hayli sevindirmişti. Şarkıcı, geçtiğimiz cuma günü ilk bebeği Elif Özüm'ü kucağına aldı. Saat 17.55'te bebeğini dünyaya getiren Merve Özbey, minik Elif'i 47 cm ve 2.530 gram olarak kucağına aldı. Önceki gün de taburcu olan Merve Özbey, annelik duygularını anlattı. Özbey, "33 yıl boşuna yaşamışım. Artık her şey onun için" sözleriyle duygulandırdı.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 16:27
Merve Özbey: 33 yıl boşuna yaşamışım!

Şarkıcı Merve Özbey, iş insanı Kenan Koçak ile geçtiğimiz sene şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendikten kısa bir süre sonra hamilelik müjdesini veren Merve Özbey, hayranlarını bir hayli sevindirmişti.

Geçen cuma günü kızı Elif Özüm'e kavuşan pop müziğinin güçlü yorumcusu Merve Özbey, hastaneden taburcu oldu.

Eşi Kenan Koçak ve kızıyla hastaneden ayrılan Özbey, duygularını anlattı. Merve Özbey'in "33 yıl boşuna yaşamışım. Artık her şey onun için" sözleri ise duygulandırdı.

İşte Merve Özbey'in diğer açıklamaları...

"Bu tarif edilecek bir duygu değil. Her şey çok yolunda, sağlığımız yerinde. Bir an önce evimize gidip yeni hayatımıza alışmaya çalışacağız."

"Haftasını tamamladı fakat kilo gelişiminde bir problem vardı. Ama her annenin başına gelebilir böyle şeyler. Sağlığımız yerindeydi dolayısıyla daha fazla riske atmamak için hemen ufak bir operasyonla kendisine kavuştuk."

"Boşa yaşamışım 33 sene. Şimdi hayat onun üzerine kurulu. İnşallah güzel bir hayatı olsun."

Öte yandan güzel şarkıcı, "Bebeğiniz kime benziyor?" sorusuna da gülerek, "Kenan'a benziyor" yanıtını verdi.

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