Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Bakanlık, İsrail'in işgal altında bulunan topraklardaki tahliye, yıkım ve müsadere faaliyetleri hakkında yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, "İsrail'in son dönemde, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah semti başta olmak üzere, işgal altında bulundurduğu topraklarda Filistinlilere yönelik aldığı tahliye, yıkım ve müsadere kararları İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden adımlarının son örneğidir." denildi.



İsrail'in barış arzusundan ziyade işgal niyeti taşıdığını vurgulayan bakanlık, "Filistinlilerin koronavirüs salgınının yarattığı olumsuz koşullarla mücadele etmeye çalıştığı mevcut dönemde İsrail'in hız verdiği bu eylemler vicdanları daha da yaralamaktadır." açıklamasında bulundu.



Dışişleri Bakanlığı ayrıca, uluslararası toplumu, İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı Filistin halkıyla dayanışma sergilemeye davet etti.