Soner Yalçın'la Meral Akşener'in gizli buluşması: 'İmamoğlu'na bir yol ver senin heykelini dikeriz'

Gazeteci Nihat Genç'in kaleme aldığı 'Soner Yalçın'la Meral Akşener'in gizli buluşması' başlıklı makaledeki dikkat çeken diyaloglar şöyle:



Çıkan kısmın özeti: Eşbaşkan İmamoğlu Kadınlar Günü mesajı yayınlar ve TürkoğluTürk aşiretinin lideri Meral Akşener'le Kürtoğlukürt aşiretinin lideri Pervin Buldan'ı aynı cümle içinde anınca yer yerinden oynar.



Eşbaşkan İmamoğlu 'cumhurbaşkanlığı' hesabı yapıyor derler ve bu mesajıyla Akşener'i ekarte edip HDP oylarının tek talibi olur. Medya ve siyaset dünyası ayağa kalkınca eşbaşkan İmamoğlu adamı Soner Yalçın'a durumu kurtarmak için iki tane yazı yazdırır. Çok uzun süren tartışmalar ve çok uzun geçen günün ardından eşbaşkan İmaoğlu'yla arası bozulan Meral Akşener çok gergindir arayı düzeltmesi için adamı Soner Yalçın'ı aynı gemiye bindirip dünyanın en uzun, jeopolitik olarak en kritik boğazı, Filipinler'deki Malakka Boğazı'na gönderir... Akşener'in gerginliği sürmektedir.



Gemi Hint Okyanusu'nda yol alırken Soner Yalçın güvertede çok sinirli olduğu görülen Meral Akşener'e yaklaşır...



Gel abla gel, güneşin doğuşunu izleyelim. Var ya abla aynı kafadayız. Sen de partiye vatanseverleri alıp önden vitrinden millete gösterip arkadan fetöcüleri doldurdun, aynısı abla, ben de ODA TV'de yıllarca vatanseverleri manşetten gösterdim, arkadan siteyi eşbaşkan İmamoğlu'na sattım, aynı kafadayız abla. Balıkçı satışıdır bu abla, bo.u çıkmış hamsiler aşağıda parlayan canlı diri hamsiler üstedir ama satışa gelince küreği alta daldırır bo.luları doldurursun.



Akşener: Bilmez miyim Tansu Çiller de bir balıkçının satışıdır beni de zamanında aynı kürekle alttan daldırıp İçişleri Bakanı yapmışlardı.



Yalçın: Biliyor musun Meral abla son bir satışımız kaldı, Pervin Buldan'ı sizin seçmene bir inandırabilsek, ahh... Şu koskoca Basra Körfezi'ndeki petrolleri cebe indirmek iş değil. İnan abla, İyi Parti seçmenini gemiye bindirip şu denize getireceksin. Abla Türkiye'nin sorunu açık deniz ülkesi değiliz. Üç tarafımız deniz ama insan bağrını yakasını şöyle ferah ferah açık denizlerdeki gibi açamıyor, o yüzden herkes sıkıntıdan yakaladığını birbirini ..kiyor. Şu gemi trafiğine bir bak, biz aramızda küçük siyasi kavgalar yüzünden, Abu Dabi, Dubai'de İngilizler'in Amerikalılar'ın kerhanesi olmuş abla.



-Sonercim, ne işimiz vardı taaa okyanuslarda, şimdi Boğaz'da birlikte aheste kürek çekerek de gizlice konuşabilirdik...



-Öyle deme abla, ellerinde çok sofistike dinleme teknolojisi var, valla sadece dinleseler bari, uzaktan kumandayla diş dahi çekiyorlar, geçen kankim Ertuğrul Özkök'ü dinlerken yanlışlıkla dişini de almışlar.



-Bilmezmiyim Sonerciğim biz de mağara kovuğundan çıkmadık İçişleri Bakanlığı yaptık, biz uzaktan pankreas alırız koçum, İyi Parti başkanlığı kimin uzaktan projesi... Heey gidi günler, Fetullah Hazretleri beni Aksiyon'a kapak yapmıştı, telefon açıp, dergi montajını kendi ellerimle yaptım, demişti, sevgisini hiç esirgemez..



-Burası iflas etti abla, ne olur anla abla, orayı eskiyi unut, mevzu şu abla, İmamoğlu adını yazıp sana kötülük etmedi, İYİ Parti seçmeninin gözünü açıp gizli ittifakı faş ediyor diye sakın yorumlama. Buralara takılma abla. İyi Parti seçmeni bizim işimiz. Bana bırak. Hatırla abla, İmamoğlu'nu seçim öncesi Eyüpsultan Camii'ne sokup namaz kıldırdık: Bir haberle algıları-bakışları-atmosferi değiştirdik abla. Abla şimdi ben bir Rosa Luksemburg yazısı yazar Meral Akşener algısını yerine oturturum. 'Yanlış anlama' işlerini bana bırak abla.



Ben Soner Yalçın abla, bin dairesi olan ANAP çürüğünden bugüne bugün Cumhurbaşkanı adayı yaptım abla, bütün kemalistler dahi İmamoğlu'na İKİNCİ ATATÜRK yazıları yazıyor.. Abla bir düşün? Üçüncü? Üçüncü Atatürk kim olabilir? Bunun için bu gemideyiz abla! Manşeti düşün Üçüncü Atatürk Akşener derin sularda..



-Rosa dedin, kim lan p.ç, bu Rosa Luxemburg, Fosforlu Cevriye gibi biri olmasın!



Soner Yalçın: -Evet abla, Lenin'in de Rosa Luxemburg için öfkeyle Polonya'nın Fosforlu Cevriyesi demişliği vardır.



Abla Rose Luxemburg, sen şu kadarını bil yeter, Polonyalı abla, ama Almanya'da devrimcilik yapıyor. Neden? Kadın içten içe diyor ki, Almanya ve Rusya'da devrim olursa işte O zaman Polonya'ya kimse saldırmaz. Yani gizli Polonya milliyetçisi... Abla 1917 Alman Devriminde Spartaküs grubunun lideri, Almanya'da devrim son hız ilerlerken Sosyal Demokratlar devrimi sattı abla, bir düşün abla Rusya'da devrim olmuş peşinden Almanya'da da olmuş, dünya devrimi geliyor abla.. Ama o Sosyal Demokrat lider Ebert yok mu ..ına k.duğumun Ebert'i, abla burjuvaya satar devrimi. Luxemburg tek başına kalır abla, onu da, 1. Dünya Savaşı'ndan dönen morali bozulmuş işsiz parasız yenilmiş askerler öldürür.



-Öldürsünler bize ne ayol. Beni Hint Okyanusu'na kadar bunları anlatmak için mi çağırdın, yoksa buradan mevzuuyu yine Enver Paşa'ya mı bağlayacan..



Soner Yalçın: Abla Türk devrimine yaklaşıyoruz, az kaldı abla, örnek veriyorum abla, devrimin önünü kesme, şimdi ülkücüler milliyetçiler kıllanırsa Almanya'daki gibi o başıbozuk serseri askerler gibi karşıdevrimci olur ve beş milyonu da örgütlenmiş ayaklanmış ve orduyu emniyeti devleti ele geçirmiş işçilere bir daha saldırır abla, devrimin .mına korlar abla. Hitler de bu başıbozuk serserileri toplayıp nasyonalist sosyalizmi kurar abla.



-Ay çatlayacağım, bu saçma sapan hikayeden bana ne, tee Hint Okyanusu'na bunları anlatmak için mi getirdin beni!



-Hayır abla, köşe yazımı doldurmak için baştan son cümleye kadar bir kitabı açıp birinin biyografisinin özetini geçmek zorundayım, başka türlü yazıyı dolduramam, son bir satırda da fikrimi söyler bitiririm.



-Yorma beni Sonercim, ben anlarım, son satıra gel!







'İMAMOĞLU'NA BİR YOL VER, SENİN HEYKELİNİ DİKERİZ'



Abla sen İmamoğlu'na bir yol ver, senin heykelini dikeriz abla.. Abla senin heykelin karşısına da sana oy veren Pervin Buldan'ın heykelini dikeceğiz..

-Bak Soner, Ben kaçın kurasıyım, İmamoğlu'nun kadınlar günü twitini numarasını yemem ben. Pervin Buldan'la beni yan yana gösterip İyi Parti seçmeninin kafasını karıştırıyor. İmamoğlu cin cin.. Twitiyle Türkçü oylar Kürtçü oylar çatışması yaşanacağını ve aradan kendinin sıyrılacağını sanıyor. İyi Parti zaten sıyırmış bir de İmamoğlu'na sıyırtmam..



-Abla rica edeceğim burası Meclis kürsüsü değil, lütfen coşma, seni Hint Denizi'ne kadar niye getirdim, yaaaa, sürprizilere açık ol abla, bu Türkçü Kürtçü oyları şahsında çözebilmek için teee Japonya'ya gidiyoruz!



Meral Akşener: Ay gülmekten kırıp düşüceğim, ne işimiz var ayol Japonyalar'da yoksa yine Ertuğrul Gemisi yazısına mı başladın..



Soner Yalçın: Değil abla, Japon tenisci Osaka'ya gidiyoruz. Osaka abla Osaka. Hem zenci hem Japon. Dünyanın en büyük Amerikalı zenci teniscisi William'a karşı Japon icadı tenisci.







Meral Akşener: Güldürme beni ayol hem Japon hem zenci nasıl oluyor!



Soner Yalçın: Devlet Bahçeli Osaka'yı bir görsün korkudan dilini yutar, Devlet Bahçeli bakalım buna ne diyecek hem Japon milliyetçisi hem zenci?



Akşener: Traşı kes Sonercim



Soner Yalçın: Oluyor abla işte, Osaka bu, yani, Osaka'yı Japonlar İkinci Dünya Savaşı'nda icad etseydi belki de atom bombası yemezlerdi.. Bir mucize.. Gözleri Japon ama teni ve saçları siyah ve çok yetenekli.. Şimdi abla.. Biz de hem Türkçü hem Kürtçü parti kuracağız, Osaka gibi.



Akşener: Olacak şey değil, sonra Osaka'yı MHP'ye mi sokacağız..



Soner Yalçın: Aslan ablam, tam üstüne bastın. Abla İmamoğlu projesi nedir hem Atatürkçü proje hem açılım projesi, tam bir Osaka projesi. Açılım-Cumhuriyet ikisini bir arada bütün kemalistlere cumhuriyetçilere yedirmedik mi? İmamoğlu doğuştan OSAKA ABLA... Oda TV, Cumhuriyet, Sözcü, bunları küçümseme abla, hem ATATÜRKÇÜ HEM BÖLÜCÜ bir OSAKA projemiz var abla. Senden ricam, bu projenin içindesin ve yoluna girdiğini gördün abla, şimdi, sona yaklaşıyoruz, İyi Parti tam bir Osaka projesi zaten, hem Fetöcü hem cumhuriyetçi Atatürkçü hem gladyöcü hem Atatürkçü, abla İyi Parti doğuştan Osaka, biraz daha sessiz kal abla, sakin abla..



Meral Akşener: Sonercim bu Osaka'yı anlayacağımız şekilde anlatalım, ben Türk-Osmanlı imparatorluğuna inanıyorum, içinde Arnavut var Kürt var Boşnak var...



Yalçın: Evet abla sorun sadece Cumhuriyet.. Kahretsin biz de pazarı Cumhuriyetçiler üzerinden kurduk, bugüne kadar ekmeği Cumhuriyetçiler'den yedik...



Akşener: Biz de partiyi kurarken tezgahı öyle kurduk ama cumhuriyetçi partileri aydınları kitleyi sonra devre dışı bırakmak bayağı gürültülü oluyor..



Soner: Benim işim abla, bana bırak.. Unutma abla heykeller acılardan yapılır. Pervin Buldan'ı önce acıların şampiyonu yapacağız. HDP'li kadınların her birine ezilmiş dövülmüş dışlanmış dağa çıkmaktan başka şansı kalmamış acıların kadınları kupaları dağıtacağız.. Acı işini sen bize bırak abla.



Akşener: Bizim de az acımız yok Sonercim, sevgili hocam, 15 temmuz'da tüm dünyaya rezil kepaze şeytan oluverdi...



Soner Yalçın: Abla biz acı hokkabazıyız, bak şimdi Uğur Mumcu havaya uçuyor bedenin parçaları toz un ufak oluyor ve her bir parçayı cımbızla topluyorlar, şimdi öldürülen kemalist aydınları tek tek anlatsak hava atmosfer başka tarafa döner. Şimdi, ne yapıyoruz Pervin Buldan'ın kocası nasıl öldürülmüş onu anlatacağız. Abla biz acı maskaralığı yaparız. Maskara derken şu kozmetik maskara. Sözcü, Cumhuriyet, Oda TV bir maskara sürer acıların rengini yönünü değiştiririz abla.







Akşener: Bu maskara bize ne kadara patlar Sonercim.



Yalçın: Abla, daha dur, bu acıların bir de ambalajı paketi var, şöyle abla, bu acıları bir güzel 'mit' mitoloji, söylence, masal, destan, insan hakları uğruna savaşan kahraman kadınlar hikayesine dönüştüreceğiz. Akşener ve Buldan, işte Türkiye'ye çağ atlatan acı çekmiş kadınlar! Abla senin İçişleri bakanlığında yaşadıklarını şimdi mitoloji haline getirip her gün yazacağız... Bak abla, İmamoğlu isminden bir Hazreti Ali yapamadık ama Atatürk'ün yanında ikinciliğe getirdik.. Abla, biz bu cumhuriyetçileri böle böle sattık. Böle böle bu milletin .mına koyduk abla.. Bu işler böle böle abla.



Akşener: Sonerciğim hıçkırık mı tuttu böle böle derken takıldın, aman yanımda kusma...



Soner Yalçın: Ufuklara bakıyorum da çok iyiyiz abla. İstediğim yazıları istediğimiz ekranlarda bak abla kaç tane yazarımız adamımız Okyanus denizimiz abla böle böle. Anlatabiliyor muyum böle böle abla. Böle böle gideceksin abla. Siyaset dediğin böle böle..



Fetö niye Fetö oldu, böle böle abla. Cinerler Aydın Doğanlar niye hala dört köşe, böle böle abla..



Böle böle abla. Böle böle konuşmadan açık denizlere açılamazsın abla. Böle böle konuşmadan evin yazlığın servetin olmaz abla.



Güzel ablacığım bu pazarda böle böle alacak böle böle satacaksın, başka türlü eşbaşkanı zabıtaları gelir seni de beni de... Zırnık kazanamazsın abla. Bölmeyeceksen sana bu pazarda tezgah kurdurtmazlar abla..



Akşener: Bilmez miyim Sonerciğim, biz de bu günlere böle böle gelmedik mi?