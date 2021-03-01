Türkiye geneli sokağa çıkma kısıtlaması ve restoran-kafeler için çözüm belli oluyor: Gözler kabinede

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.



Restoran ve kafeler de sadece paket servis ve gel al servis üzerinden hizmet veriyor. Türkiye'nin güçlü br şekilde yürüttüğü koronavirüsle mücadele sürecinin sonucunda azalan sayılar ile beraber normalleşmenin de sinyalleri geldi. Vatandaşların uzun bir süredir merak ettiği sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği ve restoran-kafelerin açılmasıyla ilgili karar bugün kabine toplantısının ardından belli olacak. İşte son durum...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez yeni normale geçişin yol haritasını belirleyecek.



Aşılama oranlarının da artması ile kısıtlamalarda esnekliklerin etap etap uygulamaya geçirilmesi düşünülüyor. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaların kaldırılmasının mart ayının ikinci yarısına bırakılacağı konuşuluyor.



Restoran ve kafelere müşteri listesi tutma zorunluluğu getirilmesi de gündemin ilgi çeken başlıklarından.



Mekanlara girişte listenin tutulması pozitif bir vakanın olduğu saatlerde kafe ya da restoranda bulunan diğer kişilere hızla ulaşılmasını ve izole edilmelerini sağlayabilecek.



Özellikle çabuk bulaşan mutant virüsler ile mücadelede temaslılara ulaşmak önem kazanıyor.



EN SON O MEKANLAR AÇILACAK



Kısıtlamalarda en son esnetmenin ise bar ve gece kulüplerinde olması planlanıyor. Buraların ancak Haziran ayı ile birlikte açılmasının mümkün olabileceği belirtiliyor.



KRİTİK EŞİK 20 BİN

Türkiye açısından kritik eşit günlük vaka sayısında 20-25 bin olarak kabul ediliyor. Bu sayısı geçmesi halinde sağlık sistemi hastalara hizmet vermekte zorlanandaysa başlıyor.



Kısıtlama ve esnetme kararlarının bölgelerde alınmasının vaka sayısının çok yükselmesini önleyeceği öngörülüyor. Mutant virüslerde bulaş hızlı olsa da hastalık ağır seyretmiyor.



65 yaş ve üstü aşılama tamamlandığında varyant virüs yayılsa bu gruplar etkilenmeyecek.



Bu da yoğun bakımlarda yığılma olmayacağı anlamına geliyor.

Şu anda yoğun bakımların yüzde 50'si dolu. Bunun da yarısını Kovid 19 tanılı hastalar oluşturuyor.



MUTANT VİRÜS İÇİN YENİ ÇÖZÜM



Mutant virüslerin hızla tespiti için Türkiye genelindeki laboratuvar sayısı arttırıldı. Testlerin garanti olması için alınan numuneler Ankara'ya da gönderiliyor. Böylece test iki kez yapılmış oluyor.



ESNEME SONRASI NELER YAŞANACAK?

Esneme kararlarının illere göre alınması iki endişe neden oldu. Bunun önlenmesi için sınırda kontrollerin de arttırılması, denetim iyi yapılması hatta HES kodu istenmesi üzerinde duruluyor. Bunlardan ilki kısıtlamaların kaldırıldığı ile komşu illerden akın yaşanması. İkincisi ise il yönetimlerinin esneme için esnaf başta olmak üzere çeşitli kesimlerden talep gelmesi.



AÇILMAYA EN YAKIN OLAN İLLER



Hakkari, Muş, Batman, Iğdır ve Şırnak gibi vaka sayısı yüz binde 10'un altında olan iller maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak açılabilecekler. Ancak sıkı takip edilecekler. 14 günlük takip sonrasında korona virüsü vaka sayılarında artış olursa bu illerde yeniden kapanma olabilecek.









