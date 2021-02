Twitter’da 'paralı takip’ dönemi başlıyor!

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın 2020'deki geliri bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. Twitter, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.



YÜZDE 28 ARTIŞ



Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 1,29 milyar dolara yükseldi. Şirket 2019'un dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.



SUPER FOLLOWS İLE ÜCRETLİ MODEL



Mikro blog platformu Twitter sistemine entegre edeceği yeni özelliğini duyurdu. Twitter, 'Super Follows' özelliği ile ücretli takipçi modeline geçmeye hazırlanıyor.



AYLIK 37 LİRA TALEP EDİLECEK



The Verge'de yer alan habere göre, söz konusu özellik sayesinde Twitter'a içerik üreten kullanıcılar, takipçilerinden doğrudan ödeme alabilecek.



Twitter'dan yapılan açıklamada yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar (Yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi.



Ancak Twitter'ın bu özellik için belirlediği komisyon miktarına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.



Bu modeli hayata geçiren Patreon'un sağladığı başarı sonrası Google'ın video servisi YouTube ve sosyal medya devi Facebook gibi platformlar da bu özelliği sistemlerine entegre etmişti.



Bu trende katılan son sosyal medya uygulaması Twitter oldu. Ancak mikro blog platformunun söz konusu özelliği kullanıma sunacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.