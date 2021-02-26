USD (Alış - Satış) : 7,19 - 7,21 EURO (Alış - Satış) : 8,78 - 8,80

Twitter’da 'paralı takip’ dönemi başlıyor!

Gelirleri her geçen yıl katlanarak artan ve özellikle son dönemde siyasilere uyguladığı sansürle gündeme gelen sosyal paylaşım ağı Twitter ekstra özellikler için ücret talep etmeyi planlıyor. Twitter, yaptığı açıklamada özel içerik üreten hesapların takipçilerinden doğrudan ücret alabileceği "Super Follows" özelliğini hayata geçirmeyi planladıklarını açıkladı. Açıklamada talep edilecek ücretin 4,99 dolar (yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi.

Teknoloji / 26 Şubat 2021 Cuma 12:08
Twitter’da 'paralı takip’ dönemi başlıyor!

Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın 2020'deki geliri bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 artarak 3,72 milyar dolara ulaştı. Twitter, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

YÜZDE 28 ARTIŞ

Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artışla 1,29 milyar dolara yükseldi. Şirket 2019'un dördüncü çeyreğinde 1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

SUPER FOLLOWS İLE ÜCRETLİ MODEL

Mikro blog platformu Twitter sistemine entegre edeceği yeni özelliğini duyurdu. Twitter, 'Super Follows' özelliği ile ücretli takipçi modeline geçmeye hazırlanıyor.

AYLIK 37 LİRA TALEP EDİLECEK

The Verge'de yer alan habere göre, söz konusu özellik sayesinde Twitter'a içerik üreten kullanıcılar, takipçilerinden doğrudan ödeme alabilecek.

Twitter'dan yapılan açıklamada yeni uygulamanın fiyatının aylık 4,99 dolar (Yaklaşık 37 TL) olduğu bilgisine yer verildi.

Ancak Twitter'ın bu özellik için belirlediği komisyon miktarına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Bu modeli hayata geçiren Patreon'un sağladığı başarı sonrası Google'ın video servisi YouTube ve sosyal medya devi Facebook gibi platformlar da bu özelliği sistemlerine entegre etmişti.

Bu trende katılan son sosyal medya uygulaması Twitter oldu. Ancak mikro blog platformunun söz konusu özelliği kullanıma sunacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı