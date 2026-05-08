DSÖ 'Panik Yok' Dedi Bill Gates Uyardı! Virüs Tartışmasında Dikkat Çeken Çıkış

2020'deki COVID-19'dan sonra yeni bir virüs daha dünya gündeminde.3 yıl 1 ay 24 gün süren pandeminin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) alarma geçiren söz konusu tehlikenin adı 'Hantavirüs' olarak açıklandı.'MV Hondius' adlı gemi, Arjantin'den Atlantik Okyanusu üzerinden Yeşil Burun Adaları'na doğru seyahat ediyordu.Nisan başında denize açılan ve içinde onlarca farklı ülkeden 147 yolcunun bulunduğu gemide bazı yolcularda virüse rastlandı.Gemide görülen salgında şimdiye kadar sekiz şüpheli vakadan beşi doğrulandı.Virüs nedeniyle 69 yaşındaki Hollandalı bir kadın, eşi ve bir Alman vatandaşı olmak üzere toplam üç kişi yaşamını yitirdi.Vakalar üzerindeki incelemeler devam ederken, virüs hakkında çeşitli komplo teorileri ortaya atılmaya başlandı.Travma yaratan COVID-19'dan sonra ortaya çıkan bu virüs, zaten küresel anlamda insanları korkuturken, bazı isimler de bu korkuyu körükledi.Bunlardan biri de Bill Gates oldu.DSÖ, 'Panik yok, yeni bir COVID-19 değil.' derken, Bill Gates 'Bir sonraki pandemi çok daha şiddetli olabilir.' açıklaması yaptı.Gates, COVID-19 pandemisinin 'korkunç' bir deneyim olduğunu ancak bir sonrakinin çok daha şiddetli olabileceğini belirterek, küresel hazırlık eksikliğinden bahsetti.ABC'nin 'The View' programına katılan Gates, şunları söyledi:'Bu son pandemi olmayacak. Bir sonraki çok daha şiddetli olabilir. Bu (COVID-19) milyonlarca insanı öldürdü ve korkunçtu. Aşıyı hızlı çıkarmada Trump'ın liderliği bir faktördü... Ancak bir sonraki için daha hazırlıklı olmalıyız.'